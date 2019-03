tp24

(Di domenica 24 marzo 2019) Cronaca Inizia bene ilcon il goal di Pellegrino già al terzo minuto, al primo vero affondo del match, Figuccio sulla destra serve in velocità il compagno che di prima intenzione vede Fuxa in ...

trapani24h : Pareggio prezioso al fotofinish del Marsala Futsal, 7 a 7 in casa del CUS Palermo - Tp24it : Pareggio prezioso al fotofinish del Marsala Futsal, 7 a 7 in casa del CUS Palermo - Liberta_it : Prezioso pareggio in rimonta per il Piacenza Calcio -