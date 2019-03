Nutella | Pan di Stelle e Nutkao | la guerra delle creme spalmabili

Non solo Nutella e Pan di Stelle - le nuove creme spalmabili che fanno gola a tutti : Tra le recenti novità sbarcate nel mercato alimentare, il debutto più rumoroso è stato quello della Crema Pan di Stelle : la proposta sferrata da Barilla in diretta concorrenza con la Nutella , la leggendaria crema alle nocciole di Ferrero. E così l'arrivo negli scaffali dei supermercati di un'altra crema spalmabile che unisce il gusto delle nocciole, al sapore del cacao e della granella dei biscotti decorati dalle ...

Nutella e Pan di Stelle iniziate a tremare : arriva la crema al gusto di Caramelle Rossana - le preferite da nonne e nipoti : Le nostre nonne saranno contente e noi potremo rendere loro tutto ciò che ci hanno dato in una vita, almeno in termini di… Caramelle . La società di Fida di Asti, infatti, ha deciso di provare a lanciare sul mercato un nuovo prodotto che promette di fare scintille: la crema al gusto di caramella Rossana . Avete presente? Quelle che le nostre nonne avevano sempre in tasca e ‘smerciavano’ come merce preziosa. Cadute nel ...

Salvini : "A Di Battista mando pane e Nutella. Non faccio saltare il governo per quello che dicono i sondaggi" : Che in seno al governo siano in corso "giochetti" elettorali è ormai del tutto evidente e se la Tav sembra fare da ago della bilancia tra Lega e MoVimento 5 Stelle, è anche quello che fa scatenare i due leader, che si trovano su posizioni diametralmente opposte. Ognuno dei due cerca di far valere i propri argomenti, ma anche se vogliono far restare il confronto abbastanza civile, cominciano a intravvedersi velate minacce. ...