Nazionale | infortunio per El Shaarawy | torna a Roma Anche Piccini out

Nazionale - altro infortunio - si ferma El Shaarawy : Altra brutta notizia dal ritiro azzurro. Dopo gli stop di Chiesa e Florenzi si ferma anche El Shaarawy, un altro problema per Mancini. L’esterno della Roma ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di questa mattina. L’attaccante giallorosso ha saltato la seduta e si è dovuto recare in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli. Lo staff medico consiglia prudenza e ha raccomandato al giocatore di lasciare il ...

Infortunio Messi - ritorno in Nazionale fatale. Il Barcellona trema : Infortunio Messi, ritorno amaro – Doveva essere la grande festa per il ritorno in nazionale di Leo Messi. La partita in Spagna, al Wanda, dell’Argentina che vedeva dopo 8 mesi dall’ultima apparizione la Pulce nuovamente con la maglia dell’Albiceleste. È stata quasi un incubo sia per il numero 10 del Barcellona che per la selezione […] L'articolo Infortunio Messi, ritorno in nazionale fatale. Il Barcellona trema proviene da Serie A ...

Infortunio Florenzi - il terzino lascia il ritiro della Nazionale : i tempi di rientro : Infortunio Florenzi – La Nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini è in partenza questa mattina da Coverciano per Udine, dove domani sera allo stadio “Friuli” è in programma l’esordio nelle European Qualifiers verso Euro 2020. In programma Italia-Finlandia. Nel pomeriggio alle 18 è prevista una conferenza stampa del Commissario Tecnico Mancini e del […] L'articolo Infortunio Florenzi, il terzino lascia ...

Nazionale - azzurri in partenza per Udine : Florenzi rientra a Roma causa infortunio : Alessandro Florenzi non prenderà parte alla trasferta azzurra in quel di Udine a causa di un problema fisico, la Nazionale pronta alla gara con la Finlandia azzurri in partenza questa mattina per Udine, dove domani sera allo stadio ”Friuli” è in programma l’esordio nelle European Qualifiers dell’Italia verso Euro 2020 (ore 20.45 diretta Rai 1). Nel pomeriggio conferenza stampa del Ct e di capitan Chiellini (ore ...

Infortunio Ospina - il portiere dimesso dall’ospedale - non andrà in Nazionale : Dopo i test negativi, David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo l’Infortunio alla testa ...