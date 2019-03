Milano-Sanremo 2019 – L’errore sul Poggio e il colpo al ginocchio | Viviani svela | “ecco

Coppa Milano-Sanremo : la partenza dall'autodromo di Monza - passerella all'arengario : Ritrovo all'autodromo Nazionale di Monza e arrivo a Montecarlo, come Monza luogo simbolo del Motorsport. E poi la partenza, come negli anni '50 e '60 da via Marina, dalla sede dell'Automobile Club di ...

Julian Alaphilippe e gli altri vincitori della Milano-Sanremo : Julian Alaphilippe una bicicletta avanti ai compagni d'avventura sotto il traguardo di via Roma. Julian Alaphilippe migliore tra i migliori, primo uomo a chiudere sull'attacco di Alberto Bettiol sul Poggio, primo a cercare di fare il vuoto nell'ultima salita, primo all'arrivo della Milano-Sanremo, q

On air : Italia - buona la prima. Alaphilippe domina la Milano-Sanremo : Ora la Coppa del Mondo si sposta a San Paolo , dal 20 al 26 maggio, poi farà tappa a Varsavia a luglio, 10-15, e dopo la pausa estiva si ritroverò ad Amsterdam dal 14 al 17 novembre. In mezzo, i ...

Milano-Sanremo 2019 - niente da fare per Peter Sagan : “è venuta fuori una volata strana - non ho avuto spazio” : Il corridore slovacco ha commentato con un filo di amarezza la Milano-Sanremo 2019, chiusa al quarto posto Julian Alaphilippe ha vinto l’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, imponendosi in volata nella classicissima di primavera davanti al belga Oliver Naesen e al polacco Michal Kwiatkowski. Solo quarto Peter Sagan, rimasto staccato proprio nel tratto finale della corsa senza riuscire a vincere la volata: “oggi mi sentivo ...

Milano-Sanremo 2019 - Nibali mastica amaro : “ho provato ad anticipare gli altri - ma mi son trovato chiuso” : Lo Squalo ha analizzato la sua prestazione, ponendo l’attenzione su cosa non ha funzionato nelle fasi finali della corsa Julian Alaphilippe ha vinto l’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, imponendosi in volata nella classicissima di primavera davanti al belga Oliver Naesen e al polacco Michal Kwiatkowski. LaPresse Ottavo e primo degli italiani Vincenzo Nibali, costretto ad accontentarsi di un piazzamento nella top ten dopo ...

Milano-Sanremo 2019 - Matteo Trentin è una furia : “l’ho presa nel culo - ecco cosa mi sta sulle palle” : Il corridore della Mitchelton-Scott ha espresso la sua delusione dopo la fine della Milano-Sanremo Julian Alaphilippe ha vinto l’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, il corridore francese si è imposto in volata nella classicissima di primavera davanti al belga Oliver Naesen e al polacco Michal Kwiatkowski. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Ottavo e primo degli italiani Vincenzo Nibali, vincitore della precedente edizione, ...

Milano-Sanremo 2019 - Elia Viviani respinto sul Poggio. Resta il tabù di Fausto Coppi - ultimo campione d’Italia vincitore nella Classicissima : Si sono spente sulla salita del Poggio le speranze di vittoria di Elia Viviani nella Milano-Sanremo 2019. Il corridore veronese era senza alcun dubbio il più accreditato tra gli italiani al via e si presentava all’appuntamento forte di un’ottima prima parte di stagione e di una condizione fisica brillante, come dimostrato anche nel successo di tappa alla Tirreno-Adriatico. L’azzurro della Deceuninck-QuickStep ha pagato il ritmo ...

Milano-Sanremo 2019 - la consacrazione di Julian Alaphilippe. Veloce e competitivo su tutti i percorsi : il francese può aprire un’era di successi : Non poteva esserci epilogo migliore in questo mese di marzo eccezionale. Julian Alaphilippe sale sul gradino più alto della Milano-Sanremo: il transalpino ha trionfato da fenomeno nella 110ma edizione della Classicissima di Primavera. Giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato al meglio il lavoro della propria squadra, per poi mettersi in proprio e andare a dominare lo sprint conclusivo, consacrandosi ...

Milano Sanremo - Alaphilippe batte tutto : Il più favorito dei favoriti, con gli occhi di tutti addosso, con l'obbligo di vincere, di portare a casa un "monumento", di diventare grande da buono, buonissimo corridore... il più forte sul Poggio, ...

Milano-Sanremo 2019 - Peter Sagan e la maledizione della Classicissima. Slovacco ancora piazzato - la vittoria resta una chimera : Peter Sagan non è riuscito ad interrompere la maledizione e anche quest’anno si è dovuto accontentare di un piazzamento alla Milano-Sanremo. Alla vigilia il fuoriclasse Slovacco era indicato ancora come uno dei principali favoriti, visto che questa corsa si adatta sulla carta alla perfezione alle sue caratteristiche. La strada ha emesso però un verdetto diverso ed ancora una volta è stato battuto sul traguardo di via Roma. Il corridore della ...

Milano-Sanremo 2019 - le Pagelle : Alaphilippe nuovo dominatore - Trentin e Sagan sprecano. Viviani mai in gara : Il francese Julian Alaphilippe ha vinto la Milano-Sanremo 2019: era il grande favorito e non ha deluso. Enormi rimpianti per gli italiani, in particolare per Matteo Trentin. Andiamo a scoprire le Pagelle della Classicissima. Pagelle Milano-Sanremo 2019 Julian Alaphilippe, 10: non ha sbagliato niente. Ha vinto da favorito, come solo i grandi campioni sanno fare. La rasoiata sul Poggio ha tagliato fuori i velocisti. Negli ultimi 5 km non ha tirato ...

Milano-Sanremo 2019 - il rimpianto di Matteo Trentin : “Avevo solo una cartuccia - ci ho provato in pianura ma non si sono guardati” : Tanti rimpianti per lui, per la squadra ed anche per i tifosi italiani. Con Elia Viviani fuori gioco e un Vincenzo Nibali non protagonista sul Poggio era sicuramente il campione d’Europa Matteo Trentin l’uomo più atteso per il Bel Paese in chiave Milano-Sanremo 2019. Il corridore della Mitchelton-SCOTT ha corso alla grande fino a due chilometri dall’arrivo, rimanendo sempre a contatto con i migliori. Poi quello scatto ...

Capolavoro Alaphilippe - la Milano-Sanremo è francese : Ha dato la scossa a 6 km dall'arrivo, nel tratto piu' duro del Poggio, poi si e' preso la gloria sul traguardo di via Roma: e' stata una vittoria Capolavoro quella di Julien Alaphilippe che si impone da campione, con una volata lunga e di potenza, nella 110ma edizione della Milano-Sanremo, confermandosi il ciclista piu' forte del momento. Il 'moschettiere' della Deceuninck-Quick-Step in volata ha messo in fila Naesen, Kwiawtowski e Sagan (che ...

Milano-Sanremo : trionfo Alaphilippe - Nibali ottavo : Assieme ai due ex campioni del mondo ci sono anche Trentin, Van Aert, Naesen e lo spagnolo in maglia iridata Valverde. Lungo la discesa si riportano sul gruppetto Mohoric, Oss, Nibali, Clarke, ...