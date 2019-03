Le notizie del giorno – Panchina Samp | infortunio De Vrij e i provvedimenti della Roma su ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in via davanti a lungo la costa norvegese uno dei tratti più pericolosi di quelle acque la nave da crociera Viking Sky dalle 14:00 di questo pomeriggio sta cercando di mettere in sicurezza i suoi 1300 passeggeri già da qualche ora sono iniziate le operazioni di evacuazione a bordo degli elicotteri possono essere trasportate soltanto 20 persone alla volta ha ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi Studio Più di un milione di persone in piazza a Londra nel grande corteo anti brexit per invocare un secondo referendum lo affermano i promotori della piattaforma People’s e parlando di una partecipazione straordinaria e tanto sono oltre 4 milioni e due le firme raccolte per la petizione popolare lanciata sul web per chiedere ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi Studio Più di un milione persone in piazza a Londra nel grande corteo anti brexit per invocare un secondo referendum lo affermano i promotori della piattaforma People’s e parlando di una partecipazione straordinaria e tanto sono oltre 4 milioni e due le firme raccolte per la petizione popolare lanciata sul web per chiedere al ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalle ore d’azione Gabriella Luigi studio appuntamento un’informazione firmato a Villa Madama il memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della via della seta alla cerimonia hanno presenziato del premier Giuseppe Conte del presidente cinese accordi commerciali del valore complessivo di circa 20 miliardi di euro per noi oggi è un giorno ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi studio il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio è il presidente della National Development Commission cinese hanno firmato Villa Madama il memorandum d’Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell’ambito della via della seta alla cerimonia hanno presenziato il premier Giuseppe Conte del ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli a Villa Madama cerimonia per la firma del memorandum d’Intesa tra Italia Cina la presenza del presidente cinese tipping e del premier Giuseppe Conte dietro il tavolo della firma la bandiera italiana e Europea è cinese a ricevere il Presidente della Repubblica di Jumping a Villa Madama nel cortile antistante Villa Madama il Presidente del Consiglio ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia dal mondo a Villa Madama la cerimonia per la firma del memorandum d’Intesa tra Italia e Cina la presenza del presidente cinese del premier Giuseppe Conte di Ministri delle due delegazioni presenti in sala dietro il tavolo della firma le bandiere italiana europea e cinese a ricevere il Presidente della ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo una pagina su Instagram per fare coming out per raccontare la propria omosessualità aiutare altri coetanei ad affrontare il tema dell’identità sessuale l’iniziativa lanciata alcuni medicinali modenese che in pochi giorni sarà cogliendo testimonianze centinaia di follower da ogni parte d’Italia ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale prima ho trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il presidente francese Emmanuel Macron nel bilaterale con Giuseppe Conte affrontato il tema della Cina sottolineando la necessità di un coordinamento europeo facendo come europei se si vuole muovere come potenza Macron aggiunto che lavorare come piccoli Club con la cena non è un buon approccio il presidente francese poi parlato dell’incontro ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per il Presidente della Repubblica Popolare Cinese è arrivato a Villa Madama dove sarà firmato il memorandum per la bestia En Rose iniziati riceverlo nel cortile antistante Villa Madama Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte per poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo ieri l’incontro con Mattarella il capo dello Stato ha chiesto a una ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio stamattina a Villa Madama Roma il premier Conte presidente cinese si firmeranno il memorandum italia-cina poi leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo ieri l’incontro con Mattarella il capo dello Stato ha chiesto a una cooperazione rafforzata Italia Cina con le nuove intese sul commercio un confronto costruttivo che vedi te se ha ...

Ultime notizie Roma del 23-03-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio le Notizie principali di oggi stamattina a Villa Madama a Roma la firma del memorandum italia-cina con il premier Conte il presidente si andrà a Palermo per una visita lampo ieri incontro con Mattarella il capo dello Stato ha chiesto anzi più Cooperazione scambio doppio senso è un confronto costruttivo sui diritti una lì ad aprile entrare ...

Le notizie del giorno – La Serie A sbarca in Cina - la lite Dzeko-El Shaarawy : Non è di certo un buon momento per la Roma di Claudio Ranieri, i giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro la Spal, la situazione ambientale non è delle migliori e la squadra rischia seriamente di non qualificarsi per la prossima Champions League. In più la Roma deve fare i conti con qualche problema di troppo anche all’interno dello spogliatoio, l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ svela un clamoroso retroscena sui ...

Scuola - docenti precari terza fascia ultime notizie : Bussetti ‘Stiamo studiando delle soluzioni’ : In una recente intervista rilasciata a FuoriTG TG 3, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha menzionato la particolare situazione dei docenti di seconda e di terza fascia con servizio: la conduttrice del programma ha fatto presente al ministro le numerose richieste giunte in redazione in merito ad una soluzione per queste categorie di docenti. Bussetti: ‘Stiamo studiando delle soluzioni per i docenti di seconda e terza ...