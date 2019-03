Lancia passeggino contro il compagno | ferito figlio di un anno

today

(Di domenica 24 marzo 2019) E' successo in pieno centro a Cremona: Il piccolo ricoverato in ospedale per trauma cranico. Aperto un fascicolo di indagine...

