Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato

(Di domenica 24 marzo 2019) Non c’è pace perAru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, ilitaliano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista deld’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28ennedovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni equindi costretto a sospendere l’attività agonistica per 3/4 mesi. La notizia è arrivata attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della UAE Team Emirates nel quale viene spiegato come recenti esami approfonditi abbiano rilevato una costrizione dell’arteria iliaca della gamba sinistra che impedisce il regolare afflusso sanguigno durante lo sforzo e che condiziona in negativo la prestazione dello ...

