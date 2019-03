Dove sarà Cagliostro ne La Porta Rossa 3? Lino Guanciale | “Lui è il simbolo di una

Sony annuncia State of Play : una serie di livestream Dove saranno svelati nuovi giochi per PS4 e PlayStation VR : Come riporta IGN, Sony ha annunciato State of Play: una serie di livestream dove saranno rivelati nuovi aggiornamenti e annunci per i giochi PS4 e PS VR. Il primo episodio andrà in onda il 25 marzo.L'annuncio è stato pubblicato da poco su PlayStation Blog e spiega che l'episodio di debutto sarà trasmesso alle ore 22 italiane di lunedì 25 marzo. Stando a quanto riportato sul blog, la prima puntata di State of Play mostrerà nuovi trailer, filmati ...

La difesa di Giulia Sarti - M5s : "Se il Movimento riterrà di Dovermi espellere senza motivo tutti saranno informati su quella che sarà la mia decisione" : "Anche oggi continuano le menzogne. Vi prego smettetela. Io non sono in lite con i vertici del Movimento e ho solo detto, mentre ero rincorsa dai giornalisti che mi chiedevano con insistenza 'Ti dimetti?', che finché c'è il procedimento in corso con i probiviri non me ne vado da nessuna parte perché avevo già dimostrato un anno fa di non aver intascato un centesimo e quindi non ho mai danneggiato l'immagine del ...

Coppa Italia - Lazio-Milan sarà arbitrata da Orsato. Fiorentina-Atalanta a Doveri : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per l' andata delle semifinali di Coppa Italia . La prima gara Lazio-Milan, in programma all'Olimpico martedì 26 febbraio alle 21.00, sarà ...

Rigopiano - violò i sigilli per portare fiori Dove morì il figlio : Feniello sarà processato : Una storia che ha dell'inverosimile, iniziata il 21 maggio dell'anno scorso e destinata a protrarsi nell'aula di un tribunale a partire dal 26 settembre, quando Alessio Feniello dovrà affrontare un processo per aver portato dei fiori in memoria del figlio Stefano, morto in seguito alla tragedia dell'hotel Rigopiano avvenuta nel gennaio del 2017. La "colpa" dell'uomo è quella di aver violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria a Farindola ...

Giro d’Italia 2019 - Dove si vedrà in tv e chi sarà il commentatore della RAI? I possibili sostituti di Martinello : Petacchi in pole? : dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? Chi sarà il sostituito di Silvio Martinello nella cabina di commento della RAI? Sono queste le domande più frequenti tra gli appassionati di ciclismo che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con l’addio del Campione Olimpico di Atlanta 1996, uscito dai piani del network pubblico come ha egli stesso scritto sui suoi profili social. L’apprezzatissima voce del veneto non potrà più ...

Alitalia e Tim - torna in forze lo Stato imprenditore. E saranno i cittadini a Dover mettere mano al portafoglio : Il Tesoro è pronto a fare la sua parte in Tim e Alitalia. Due partite delicate destinate a segnare il ritorno in forze dello Stato imprenditore già in parte teStato con il Monte dei Paschi di Siena. Per le due aziende, la soluzione riprende del resto il leit motiv che il governo gialloverde ha sfruttato anche in occasione del salvataggio di Banca Carige: “Se si dovessero mettere soldi pubblici, banca Carige deve diventare di proprietà dello ...