Biathlon – Hofer 6° nella mass start a Oslo | Johannes Boe si aggiudica la Coppa del Mondo

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Johannes Boe completa il Grande Slam - trionfo nella mass start di Oslo. Hofer sesto : Johannes Boe ha completato la stagione da favola e ha vinto anche la mass start di Oslo, gara conclusiva della Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Il fuoriclasse norvegese si è imposto di fronte al proprio pubblico e ha così messo a segno il 16° successo stagionale (record assoluto), alzando al cielo anche la Sfera di Cristallo di specialità e chiudendo con il mitologico Grande Slam visto che ha portato a casa la Coppa del Mondo generale e tutte ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Johannes Boe trionfa davanti al fratello Tarjei nell’inseguimento ed è record. Lukas Hofer sesto : Johannes Boe vince anche questa ed entra nella storia. Nell’appuntamento norvegese di Oslo-Holmenkollen il padrone di casa conquista il successo nell’inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Lo scandinavo entra di diritto nella storia di questo sport ottenendo 15° successo stagionale nelle gare individuali e migliorando il primato stabilito dal francese Martin Fourcade nella stagione 2016-2017 di ...

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : ITALIA SEMPRE SUL PODIO! Lukas Hofer non sbaglia ed è secondo dietro l’inarrivabile Johannes Boe! : Va in archivio la 10 km Sprint maschile di Oslo-Holmenkollen (Norvegia), sede dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi norvegesi arriva un risultato assai lusinghiero per l’ITALIA, ovvero il secondo posto di Lukas Hofer. Una prova magistrale al poligono (zero errori) per il 29enne nativo di Brunico che, scandendo un buon passo sugli sci stretti (nono crono) e trovando i dieci bersagli, ...

Biathlon - Mondiali 2019. Italia 15^ in staffetta - Lukas Hofer : “Sono fiducioso per la mass”. Windisch : “Si può andare a medaglia” : L’Italia ha concluso al quindicesimo posto la staffetta maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, il nostro quartetto è rimasto in auge per una frazione e mezza, poi qualche imprecisione di troppo e dei giri di penalità ci hanno tolto dalle posizioni che contano. Di seguito le dichiarazioni degli azzurri rilasciate ai microfoni della Fisi: Lukas Hofer: “Sul tiro sono riuscito a confermare quello che ho fatto nell’individuale e ...

Biathlon - staffetta single mixed : Wierer e Hofer esultano - “grande medaglia” : Wierer e Hofer hanno vinto l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund, le parole dei protagonisti Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer: “Siamo felici di aver conquistato l’argento, non era una gara facile perché in tanti potevano lottare per il podio, ma ce l’abbiamo fatta grazie a una bella prestazione ...