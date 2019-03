Adele e Jennifer Lawrence hanno fatto nottata bevendo in un gay bar di New York per la

optimaitalia

(Di domenica 24 marzo 2019)Dovevano essere quantomeno alticce, o comunque su di giri,lo scorso venerdì notte, quandoanimato una serata in un gay bar di Newtra la sorpresa dei presenti.Le due superstarbevuto, scherzato, partecipato ai giochi e ai siparietti del club in cuideciso di fareinsieme, diventando prevedibilmente la grande attrazione della serata.Increduli, decine di avventori del locale si sono ritrovati a constatare di aver scelto lo stesso bar della trentenne cantante premio Grammy e della venticinquenne attrice premio Oscar, quando leviste insieme presso il Pieces a New: tra sfide alcoliche, scherzi e drag queen, le due si sono fatte coinvolgere dagli animatori della serata emostrato di volersi divertire come persone qualunque, senza rinchiudersi in privée e senza temere di essere fotografate e riprese in ...

OptiMagazine : #Adele e #JenniferLawrence hanno fatto nottata bevendo in un gay bar di #NewYork, il #Pieces, per la gioia dei pres… - movieplayer_it : #JenniferLawrence e #Adele festeggiano in un bar gay a New York! - Lightvvoodde : adele e jennifer lawrence che vanno in giro a ubriacarsi in gay bar e a fare giochi alcolici come se non fossero vi… -