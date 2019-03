“Un talento al giorno” | Moise Kean | storia di un predestinato

“Un talento al giorno” - Nicolás Schiappacasse - l’uruguayano del Parma da oltre 300 gol in carriera : Nicolás Schiappacasse nasce il 12 gennaio 1999 a Montevideo in Uruguay. Un cognome che non passerà certo inosservato. Nico ha il vizio del gol e segna, gioca centravanti e lo fa da sempre, nelle giovanili dell’Universal sigla 326 reti in sei stagioni dal 2004 al 2010. E’ stato il più giovane esordiente del River Plate di Montevideo. Schiappacasse viene scoperto da un amico di suo padre mentre gioca in un parco vicino casa. Da ...