Salvini | ' L' Iva non salirà'

Via della Seta - Di Maio : “Italia arrivata prima - ma non vogliamo scavalcare partner Ue. Salvini? Io penso ai fatti” : Nel giorno del bilaterale tra Italia e Cina a Villa Madama a Roma, con la presenza del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e del premier italiano Giuseppe Conte, è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a rivendicare: “Solo gli accordi firmati qui oggi in sostanza valgono 2,5 miliardi di euro. Accordi che hanno un potenziale di 20 miliardi di euro”. “Irritazione da parte di ...

Salvini : non scatterà l'aumento dell'Iva : 12.52 "Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno". Lo ha assicurato il vicepremier Salvini nel suo intervento al Forum di Confcommercio a Cernobbio. Poi l'allarme demografico: se non si mettono al mondo figli "nel 2050 l'Italia non c'è più, è una enorme casa di riposo". E sulla Cina: bene la visita del presidente Xi, ma "ci vuole parità di condizioni". "Non mi si dica che la Cina è un Paese con il libero mercato". Infine ...

Francesca Cipriani : “Se la Lega e Salvini arrivano al 40% mi spoglio in piazza del Duomo a Milano” : “Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno striptease a piazza del Duomo a Milano”. Parole di Francesca Cipriani che a Un Giorno da Pecora ha raccontato il suo proposito per le prossime elezioni europee. La showgirl non ha mai nascosto la sua simpatia per il ministro Matteo Salvini tanto che qualche settimana fa, sempre durante lo stesso programma radiofonico, aveva detto: “L’ho sempre stimato, gli ...

Caso Diciotti : Salvini iniziativa Governo in interesse paese : Caso Diciotti, Salvini: E' stata un'iniziativa del Governo coerente con gli interessi pubblici del paese con la quale abbiamo salvato migliaia di vite