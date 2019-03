"Quando ho smesso di andare alle manifestazioni"

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Quand'è che hodi? Me lo sono chiesta stamattina mentre spingevo mia figlia sull'altalena di un parco insolitamente vuoto per un sabato mattina. Sono andati tutti al corteo, mi spiega il papà di un'altra treenne, pronto a trascinarla via per raggiungere moglie e amici tra bandiere europee e slogan pieni di ironia. Vieni? Venite? No, no grazie, credo che sia una cosa da inglesi. Mi spiego: noi non possiamo votare, che senso avrebbe contribuire all'ennesima allucinazione collettiva in un momento in cui il caos èstelle? Ci devonogli inglesi, sta a loro ribadire che il paese reale non è fatto solo di quelli che, abbagliati dai titoli dei tabloid, pensano che l'unica vera indipendenza stia nell'autodistruzione. E poi è ovvio che noi europei siamo tutti lì con la testa, fosse per noi il corteo sarebbe di ...

