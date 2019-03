L' Italia vince 2-0 contro la Finlandia | decidono le reti di Barella e Kean

Via della Seta. Di Maio : 'Abbiamo raggiunto un traguardo storico. Oggi vincete voi - oggi vince il Made in Italy - oggi vince il Paese Italia' : Questi accordi sono un passo in avanti per la nostra economia, perché continui a crescere. Ma sono anche un segnale che vogliamo dare all'Europa e al mondo intero: l'Italia c'è.

Barella e Kean gol - l’Italia vince nel segno dei giovani : Gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazione di Euro 2020. Al Friuli di Udine l’Italia di Mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti di Barella al settimo del primo tempo e del più giovane della compagine, Kean, al 74’. ...

Pentathlon - Campionati Italiani 2019 : Alessandra Frezza vince tra le senior - Elena Micheli tra le junior : Si sono aperte le finali dei Campionati italiani senior e junior 2019 di Pentathlon moderno che si stanno svolgendo a Roma presso il centro dell’Acqua Acetosa ed a Montelibretti presso il Centro Militare di equitazione. Nella categoria senior il successo, dopo una gara avvincente, è andato a Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) mentre nella categoria junior la vittoria è andata a Elena Micheli (Carabinieri). Alessandra Frezza ha aperto ...

Vince il Predestinato : il francese Alaphilippe conquista anche la Sanremo. Nibali primo degli Italiani : Peter Sagan, tre volte campione del mondo, anche lui tra i favoriti, ma ancora in ritardo di condizione, si è classificato quarto. Migliore degli italiani, tanto per cambiare, è stato Vincenzo Nibali.

Italia’s Got Talent 2019 - vince Antonio Sorgentone : Il pianista abruzzese Antonio Sorgentone ha vinto la quarta edizione ed il premio in palio di centomila euro del programma Italia’s Got Talent

Milano-Sanremo - vince Alaphilippe. Nibali ottavo è il primo degli Italiani : Julian Alaphilippe, il grande favorito, l'uomo più in forma del 2019, vince la Milano-Sanremo, precedendo in una volata ristretta Naesen e Kwiatkowski. Sfortunato il tentativo di fuga di Niccolò ...

Italia’s Got Talent - Antonio Sorgentone infiamma lo studio e vince l'edizione - il trionfo della Maionchi : È Antonio Sorgentone il vincitore di Italia’s Got Talent 2019. La scelta del pubblico è ricaduta sul preferito della giudice Mara Maionchi, che fin dall'inizio aveva espresso il suo entusiasmo nei confronti del pianista, paragonandolo perfino a Jerry Lee Lewis. Non a caso, subito dopo le audizioni l

Di Maio : con accordi Cina vince Italia : 15.06 "Gli accordi firmati oggi valgono in sostanza 2,5 mld di euro e hanno un potenziale di 20 mld".Lo dice il vicepremier Di Maio dopo la firma del Memorandum con la Cina. "Oggi vince il Made in Italy,vincono le imprese Italiane.Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere",spiega. Alle perplessità di Salvini replica:"Ha il diritto di parlare, io come ministro dello Sviluppo ho il dovere di fare". Le opposizioni Ue all' ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Italia da urlo a Disentis. Vince Robert Antonioli - top 5 tutta azzurra : Dominio totale dell’Italia a Disentis (Svizzera) dove si sta disputando una tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo. Nella gara individuale maschile, infatti, la top 5 è tutta azzurra: apoteosi della Nazionale guidata da Robert Antonioli che ha tagliato il traguardo in prima posizione (1h26:34) dopo aver giganteggiato ai Mondiali di Villars. Alle sue spalle si piazzano Michele Boscacci (a sei secondi), Matteo Eydallin (a 12 ...

«Italia’s Got Talent 2019» - vince il pianista rock Antonio Sorgentone : Andrea ParisAlex e AliceLorenzo TronconiCoro Divertimento VocaleAntonio SorgentoneNicola VirdisMini RaptorSimone SavoginGypsy Musical AcademyUrban TheoryGianluca FallettaSilent RoccoAurora LeoneSamuel OlatidoyeErnesto DolviIl pianista rock’n’roll Antonio Sorgentone si aggiudica l’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. In occasione della finalissima, l’artista ha deciso di aggiungere ulteriore pathos alla sua performance dando fuoco alla cassa ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia - l’obiettivo è vincere e convincere per la redenzione : Tempo di esordi e tempo di redenzione. La Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini riparte dalla Dacia Arena di Udine per iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso che vorrà portarla agli Europei 2020 dalla porta principale. Nel cuore degli azzurri la delusione di un Mondiale vissuto da spettatori è ancora ben presente. La disfatta di San Siro contro la Svezia e quella palla che non voleva saperne di andare in rete sono ricordi ...