Il Maloja Road Show in difesa dell’ambiente Ci avete rotto i polmoni Non ci resta che

(Di sabato 23 marzo 2019) Nelle stesse ore in cui Greta Thunberg faceva sfilare la generation No Future in 200 paesi e in 1700 città, da Berlino a Sidney, il filantropo Amedeo Clavarino, dal suoPalace, il primo ed unico eco/resort dell’Engadina, attovagliava il potere per un “Friday. SOS. Survival Action”. Greta, la sedicenne con le treccine, Amedeo 62 anni, studi all’Insead di Fontainebleau. Li separano 48 anni anni, ma le richieste sono le stesse. Greta veniva al mondo e Amedeo per migliorare l’aria che respiriamo già fondava “Ambiente Milano” (nel comitato d’onore Ferruccio De Bortoli). Cie comprava intere pagine del Corriere della Sera per lanciare i suoi appelli rivolti alla coscienza eco e civile. Greta si sedeva ogni venerdì davanti al Parlamento con un cartello sciopero per il clima e aspettava. Amedeo ha tenuto tanti speech, ha bussato a tante porte di sindaci, ...

