ID@Xbox Game Pass è il nuovo evento di Microsoft dedicato al mondo indie

Vampyr - Deus Ex : Mankind Divided e molti altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha da poco annunciato la lista dei nuovi titoli di marzo in arrivo per Xbox Game Pass, servizio che consente l'accesso ad una vasto catalogo di giochi (anche molto recenti) per un abbonamento mensile o annuale.Come riporta VG247, a partire da domani saranno disponibili Deus Ex: Mankind Divided insieme a What Remains of Edith Finch mentre la settimana prossima (28 marzo) sarà il turno di The Walking Dead: Michonne e l'RPG vampiresco di ...

DayZ sta per lasciare Xbox Game Preview : il gioco è in arrivo su Xbox One a fine marzo : Come riporta EuroGamer.net, il gioco di sopravvivenza a tema zombie online di Bohemia Interactive, DayZ, sta per lasciare finalmente Xbox Game Preview e verrà lanciato nella versione 1.0 il 27 marzo.Naturalmente è stata una lunga strada per DayZ; ha iniziato la sua "carriera" come fan-mod per Arma 2 di Bohemia nel 2012, poi è stato adottato come progetto standalone ufficiale dallo sviluppatore una volta che la sua popolarità è aumentata (la mod ...

Minecraft sta per arrivare su Xbox Game Pass insieme a tutti gli aggiornamenti : Minecraft è un gioco per tutti, quindi sembra abbastanza logico che Microsoft voglia portare questo titolo su Xbox Game Pass.Come riporta Twinfinite, l'annuncio è arrivato durante l'ultimo Inside Xbox, è stato rivelato che i giocatori potranno mettere le mani sul titolo gratuitamente se appartenenti al servizio di abbonamento di Microsoft.Dunque, il gioco di avventura sandbox sarà gratuito, così come le espansioni e gli aggiornamenti.Leggi ...

La versione Xbox One di Hunt : Showdown sarà disponibile in primavera tramite Xbox Game Preview : La versione Xbox One di Hunt: Showdown è stata annunciata già lo scorso agosto, oggi finalmente sappiamo che sarà disponibile questa primavera tramite Xbox Game Preview. Di seguito potete trovare la descrizione del gioco, riportata da Gematsu:"Hunt: Showdown è uno shooter competitivo in prima persona che cattura il brivido tipico di FPS e survival e lo inserisce in una struttura basata su brevi partite. Ogni partita vede 10 giocatori (da soli o ...

Just Cause 4 e Fallout 4 sono solo alcuni dei titoli che entreranno a marzo nell'Xbox Game Pass : Dopo aver annunciato qualche giorno fa l'arrivo di Just Cause 4 nel catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft ha svelato la lista degli altri titoli che saranno disponibili nel suo popolare servizio nel mese di marzo. Come riporta WCCFTECH, dal 6 marzo gli abbonati potranno mettere le mani su LEGO Batman 2: DC Super Heroes, titolo targato Traveller's Tales pubblicato nel 2012. Dal 14 dello stesso mese saranno invece disponibili F1 2018 e con Fallout ...

Dopo pochi mesi dal lancio - Just Cause 4 è disponibile su Xbox Game Pass : Just Cause 4 è il quarto capitolo della famosa serie sandbox creata dai ragazzi di Avalanche Studios, ed è ora disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.Come riporta Gamespot, la notizia è stata data da Microsoft tramite lo screenshot di una casella email (palesemente falsa) e di una ed una lettera di una certa Melissa McGamePass. La lettera indicava che dal 7 marzo, un titolo che iniziava per J sarebbe stato disponibile su Xbox Game Pass. ...

Xbox Game Pass su Switch : secondo un noto insider non succederà - almeno non a breve : C'è un gran vociare intorno all'Xbox Game Pass e a una possibile collaborazione tra Microsoft e Nintendo, una collaborazione che sarebbe proprio legata a questo servizio in abbonamento.Sappiamo che il capo della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, vuole portare Xbox Game Pass su ogni dispositivo possibile ma c'è davvero spazio di manovra per uno sbarco su una console rivale? Di questo ha discusso anche Brad Sams, noto insider che lavora ...

Phil Spencer parla chiaro : "voglio portare Xbox Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui le persone vogliono giocare" : Si parla con molta insistenza dell'arrivo di Xbox Game Pass su diversi dispositivi anche al di fuori della famiglia Xbox (soprattutto Switch è al centro di diversi rumor) e in questa particolare situazione, Phil Spencer non si nasconde di certo.Il capo della divisione gaming di Microsoft, ha infatti discusso di questo aspetto e lo ha fatto in una intervista pubblicata su GeekWire. "Vogliamo portare Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui ...

Il 7 marzo ci sarà un misterioso annuncio legato all'Xbox Game Pass : L'Xbox Game Pass può essere etichettato da Microsoft come un successo. Il servizio sta convincendo addetti ai lavori e giocatori e sta attirando l'interesse di diversi Gamer disposti a spendere una cifra mensile per accedere a un catalogo di prodotti molto vasto e spesso pieno di progetti interessanti.Ogni nuovo annuncio legato al servizio viene accolto con moltissimo interesse dai fan e ora la pagina Twitter ufficiale di Xbox Game Pass sta ...

Il Game Pass potrebbe indurre il 25% dei possessori di Xbox One all'acquisto di una Switch : L'arrivo del Game Pass su Nintendo Switch sarebbe una vittoria per entrambe le parti, riporta Gamingbolt.Stando agli esiti di un'indagine, se il Game Pass dovesse arrivare su Nintendo Switch, il 25% dei possessori di Xbox One acquisterebbe la console ibrida della grande N. Per cui, se da un lato Microsoft può promuovere i suoi servizi ad una fetta sempre più ampia di utente (basti pensare alla base installata di Switch attualmente disponibile), ...

Xbox Games With Gold : svelati i titoli gratuiti di marzo : Come sottolinea Polygon, Xbox Games With Gold offre una serie di titoli gratuiti rinnovati mese dopo mese e a marzo avremo l'occasione di giocare due spin-off di due amati franchise: Metal Gear Rising: Revengeance di Konami e Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 di EA.Planet vs. Zombies Garden Warfare 2, uscito nel 2016, sarà gratuito su Xbox One dal 16 marzo al 15 aprile. L'altro gioco gratuito per Xbox One è Adventure Time: Pirates of the ...

Svelati i Games With Gold di marzo 2019 - ecco i giochi gratis Xbox del mese : Erano in tanti, anzi in tantissimi, ad attendere l'annuncio dei Games With Gold di marzo 2019. Un annuncio prontamente arrivato da parte di Microsoft e del solito Larry "Major Nelson" Hryb, che ha pubblicato su Twitter la selezione per il prossimo mese proprio quando febbraio sta volgendo al termine. Si tratta, per i pochi che ancora non lo sapessero, di quattro giochi per Xbox One e Xbox 360 da poter scaricare gratuitamente a cadenza mensile. A ...

Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch : l'annuncio potrebbe arrivare all'E3 2019 con il lancio nel 2020 : Il possibile arrivo di Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch è uno dei rumor più interessanti del periodo e ovviamente anche un insider e giornalista spesso molto vicino a Microsoft come Brad Sams di Thurrott, non poteva non esprimere la propria opinione al riguardo.Sams ipotizza un possibile reveal durante l'E3 2019 con un lancio previsto per l'anno successivo."Qualsiasi device che abbia il WiFi o una connessione internet può connettersi ...