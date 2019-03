Cina | Geraci | ' fondamentale avere voli diretti con Palermo per incrementare turismo'

Cina : Geraci - 'io palermitano leghista - quello che è stato detto in passato non conta più' : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Sono un palermitano leghista, è vero. quello che la Lega diceva della Sicilia fa parte del passato. Io sono qui per aiutare l'Italia e la Sicilia e sorvolo su tutte le altre cose. quello che è stato detto in passato non conta più. E' stato Salvini a volermi in questo

Cina : Geraci - 'Cina conosce Sicilia grazie a film 'Malena' con Monica Bellucci' : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "La Sicilia è conosciuta in Cina grazie al film 'Malena' con Monica Bellucci. E al visita del Presidente Xi Jinping tirerà su la percezione della Sicilia agli occhi dei turisti e degli imprenditori". Lo ha detto il sottosegretario al Mise della Lega Michele Geraci parl

Italia-Cina : sottosegretario Geraci - Roma comprende preoccupazioni di Usa e Ue : L'Italia è un'economia da 1.700 miliardi di dollari, abbastanza da gestire i fondi che arrivano nel paese: a questo proposito, Geraci ha anzi sottolineato che l'Italia sconta una carenza di ...

Così Conte e Geraci cercano di rassicurare la stampa estera sugli accordi con la Cina : Ue: Conte su “Die Welt”, mantenere relazioni con Usa e dialogo con Russia e Cina senza deviare da valori e alleanze Berlino, 22 mar 08:35 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea deve “mantenere le sue relazioni strategicamente importanti con gli Stati Uniti, con cui condivide “gli stessi valori e princi

Cina - Geraci smentisce Geraci "Cose non chiare? Non firmiamo" : Il sottosegretario leghista al Mise, Michele Geraci, grande promotore dell'accordo Italia-Cina fa un passo indietro per non smentire Salvini: "Firmeremo solo se sarà tutto chiaro al 100%" Segui su affaritaliani.it

Geraci : 'L'accordo Italia-Cina aiuterà le aziende a lavorare meglio con Pechino' : Genova - 'Quello che sarà firmato a fine marzo , se poi effettivamente sarà firmato, perché comunque non è certissimo, è un Memorandum of Undestanding , non un trattato di natura politica. Si tratta ...