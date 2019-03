corrieredellosport

(Di venerdì 22 marzo 2019) ROMA - Laai piedi di. La bandiera giallorossa volato ieri in Asia per partecipare insieme a Candela e Roberto Baggio alla Football Legends Cup , ha ricevuto un'accoglienza da re , guarda ...

SerieANewsUN : ?? Totti superstar in Cina: coreografia, selfie e autografi! Video ?? La bandiera giallorossa parteciperà alla Foot… - LTrillni : RT @AliprandiJacopo: #Totti superstar anche in Cina ???? Corrografia dei fan, selfie, autografi e linguacce alle telecamere! ?? Video compl… - elena_zuccarini : RT @AliprandiJacopo: #Totti superstar anche in Cina ???? Corrografia dei fan, selfie, autografi e linguacce alle telecamere! ?? Video compl… -