Toto Cutugno : "Nessuno può dire che sono una spia filocomunista" : Roma, 22 mar., AdnKronos, - "Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera, 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho invitato il deputato che ha ...

Toto Cutugno in esclusiva a La Vita in Diretta : 'Il concerto a Kiev si farà' : «Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera, 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho inVitato il deputato che ha scritto la lettera a venire ...

La Vita in Diretta - Toto Cutugno : "Il mio concerto a Kiev si farà" : Toto Cutugno è una minaccia per la sicurezza nazionale in Ucraina ? Già, insieme al collega Al Bano , il suo nome è stato scritta nella 'lista nera' delle persone sgradite nel Paese e alcuni deputati ...

Toto Cutugno strappa lettera deputati ucraini/ Concerto Kiev - 'Non sono una spia' : Toto Cutugno strappa la lettera-appello dei deputati ucraini: nel corso di un collegamento a La Vita in Diretta, il cantautore fa un gesto plateale

Toto Cutugno - interviene il manager sul caso Ucraina : le dichiarazioni : Toto Cutugno e la questione Ucraina: il manager interviene a Storie Italiane Dopo Al Bano, anche Toto Cutugno è stato messo al bando dall’Ucraina come “minaccia nazionale” per il popolo ucraino e il governo di Kiev. Viktor Romanyuk, uno dei parlamentari ucraini, ha avanzato la richiesta di vietare al cantante l’ingresso nel paese. E sabato 23 marzo, […] L'articolo Toto Cutugno, interviene il manager sul caso Ucraina: le ...

Non solo Al Bano e Toto Cutugno - tutti gli italiani banditi dall’Ucraina per colpa del successo in Russia : Via, fuori, aria, circolare. Sono tanti gli italiani banditi dall'Ucraina, colpevoli di amare troppo la Russia e, per questo, possibili minacce per la sicurezza nazionale. solo qualche giorno fa, aveva fatto scalpore la notizia di Al Bano inserito in una black list di personaggi pericolosi per la sicurezza nazionale, con un embargo dall'Ucraina che, in un certo modo, aveva anche fatto sorridere per la reazione dell'artista di Cellino San ...

Toto Cutugno sulla lista nera dell’Ucraina come Al Bano : ‘Amico di Putin’ : E siamo a due: dopo aver vietato l’ingresso nel paese ad Al Bano (che ancora si chiede perché), adesso l’Ucraina ha chiuso i battenti anche di fronte a Toto Cutugno, fresco reduce della seconda edizione di Ora o mai più che l’ha visto nel ruolo di giudice. Il cantautore spezzino – che ha reinterpretato il suo successo più grande anche in cinese – potrebbe finire sulla lista nera del governo di Kiev in virtù del suo ...

Toto Cutugno bandito dall’Ucraina : "Canterò a Kiev - nonostante il divieto. Mai fatta politica : sono ambasciatore di pace e di gioia" : Dopo Al Bano, i cancelli dell'Est si chiudono anche per Toto Cutugno: notizia delle scorse ore è che un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante per le sue presunte posizioni filorusse. Lo ha detto al telefono all'ANSA uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso ieri ...

Toto Cutugno 'non gradito' in Ucraina. Lui sbotta : 'Sono incazzato e adesso temo qualche pazzo' : ' Questa notizia mi ha fatto molto incazzare . Sono proprio furioso . Cosa vuol dire questa storia? Io sono un apolitico, mi piace solo fare musica. Non ho nulla a che fare con le vicende politiche né ...

Toto Cutugno e l Ucraina 'Deluso e arrabbiato da Uomo dell anno a persona non grata' : Un gruppo di deputati della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha chiesto con una lettera al capo dei servizi di sicurezza del Paese, Vasily Gritsak, di vietare l'ingresso nel territorio ucraino ...

Ucraina - lo sfogo di Toto Cutugno : "Sono proprio furioso" : "Questa notizia mi ha fatto molto incazzare. Sono proprio furioso. Cosa vuol dire questa storia? Io sono un apolitico, mi piace solo fare musica. Non ho nulla a che fare con le vicende politiche né della Russia né dell'Ucraina". Così Toto Cutugno ha reagito alla notizia della richiesta di alcuni deputati ucraini di impedirgli l'accesso nel Paese come persona sgradita perché filorussa."Ma come si permettono di dire che io ho fatto dichiarazioni ...

Ucrainagate - Toto Cutugno furioso e preoccupato : "Adesso qualche pazzo..." : Toto Cutugno è un fiume in piena nel commentare con l'Adnkronos la notizia delle richiesta di alcuni deputati ucraini di...

Toto Cutugno : deputati ucraini lo vogliono insieme ad Al Bano nella black list dell'Ucraina : Annuncio Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/03/15/ucraina-i-deputati-chiedono-il-divieto-di-ingresso-a-Toto-Cutugno_4324b560-6ccf-4a59-8564-...

Toto Cutugno come Al Bano : perché l'Ucraina vuole vietare loro l'accesso al paese : L'accusa per il cantante italiano è quella di sostenere "apertamente la politica di Putin" e "l'annessione della Crimea"