Spazio | anche la Puglia in orbita con il satellite Prisma per un progetto rivoluzionario

L'Europa chiude lo Spazio aereo ai Boeing 737 Max - scatta lo stop anche in Italia : L'Europa ferma i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia. I velivoli dello stesso tipo resteranno a terra in tanti altri paesi, dalla Cina all'Australia, dall'Argentina all'India. Gli Stati Uniti al momento resistono, ma hanno chiesto alla compagnia produttrice di aggiornare il software di quel modello diaereo

Boeing 737 MAX : anche Svizzera chiude Spazio aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Mezza Europa (anche l'Italia) chiude Spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

Anche l'Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : Spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa : A livello di compagnia aerea, invece, secondo il database di Cirium è l'americana Southwest Airlines - principale vettore a basso costo del mondo - ad avere in flotta il maggior numero di nuovi ...

Anche l’Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : Spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Anche l’Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : Spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Anche l’Italia chiude lo Spazio aereo ai Boeing 737 Max 8 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Aereo caduto in Etiopia - Gb chiude lo Spazio aereo ai Boeing 737 Max | Anche l'Europa è pronta : Londra segue quanto già fatto dalle autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Anche l'Europa sarebbe prossima a bloccare gli apparecchi

CIR - Ford Racing e le sue carte nel Tricolore : Campedelli e Canton. Spazio anche al giovane Dalmazzini : Conclude Giorgi: «Essere al via nel 2019 nel ruolo di defender ci rende orgogliosi, ma è anche una grande responsabilità per una casa che ha fatto la storia di questo sport nel mondo ed in Italia [...

Al MWC 2019 Spazio anche a Nubia Mini 5G - Nubia X e Red Magic Mars : Nubia presenta al Mobile World Congress 2019 il suo smartphone 5G (Nubia Mini 5G), oltre a vecchie conoscenze come Nubia X e Red Magic Mars, due dispositivi che dalla loro hanno un doppio schermo e caratteristiche per gamers, rispettivamente. L'articolo Al MWC 2019 spazio anche a Nubia Mini 5G, Nubia X e Red Magic Mars proviene da TuttoAndroid.