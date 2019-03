Spal | Petagna | ' Mi aspettavo la Nazionale | spero per giugno Ho rischiato di smettere'

Petagna sa anche segnare : chili e centimetri al servizio della Spal : Si può avere appena vent'anni e pensare di smettere di giocare a pallone. Accade ad Andrea Petagna nel 2015, dopo due stagioni in prestito e la miseria di un gol. Pochino, per un centravanti. Una crisi che arriva dopo aver pensato di aver toccato il cielo con un dito: due scudetti nelle giovanili de

La Roma frena e cade - la Spal vola con Fares e Petagna : Una Spal determinata supera una Roma con poche idee per 2-1 a Ferrara, grazie ai gol di Fares e Petagna su calcio di rigore. A nulla è servito il gol su penalty di Perotti. La Roma cercava punti pesanti per proseguire l'inseguimento al 4° posto, visto il derby di Milano di domani, ma trova la sua bestia nera quest'anno e perde anche in trasferta dopo il ko dell'Olimpico, seconda volta nella sua storia. Per Ranieri dopo il successo con l'Empoli ...

Spal - Petagna : 'Ci mancava la vittoria in casa. Quest'anno segno di più - ecco a quanto punto' : Andrea Petagna , attaccante della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma: 'Tanto cuore, quello soprattutto, venivamo da risultati non positivi, ci mancava la vittoria in casa. Abbiamo regalato una gioia ai tifosi e questi ...

Spal - Petagna : 'Siamo in difficoltà ma giochiamo bene. In casa non vinciamo da settembre...' : Il centravanti della Spal Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma: 'Siamo in un momento di difficoltà per i risultati, per quanto riguarda le prestazioni stiamo mettendo in campo un buon gioco. Dobbiamo tornare alla vittoria nel ...

Petagna - la Spal e il gol : una questione di Dna : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', FERRARA - Che ci fosse un legame con questa terra e con questa maglia non era ...

