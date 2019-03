So dove con il tuo cane di merda | a Bari minacciato dai ' gattari' il

Callejon e Mertens : controtendenza Napoli - dove i calciatori desiderano rimanere : I giusti desideri di ciascuno Il calcio contemporaneo, soprattutto nel rapporto tra calciatori-procuratori-club, ci ha abituati a uno schema fisso. Con gli agenti, o talvolta i calciatori stessi, che ogni stagione si rendono protagonisti di mal di pancia. L’obiettivo è sempre il medesimo: portare a casa più soldi possibile, oppure alzare tanto il prezzo da indurre il club alla cessione e consentire così al calciatore in questione di ...

Vi consiglio "Sleeping Rough" l'unico pezzo dell'album dove Paddy ci mette la voce : Disco rimasterizzato e riportato in vita dopo sedici anni dalla sua prima uscita. Questa è l'unica canzone dell'album dove Paddy ci mette la voce. Il mio pezzo del momento non riesco ad ascoltare ...

Stefano De Martino di nuovo con Belen : i due sorpresi insieme - ecco dove : Non c?è l?ufficialità, visto il riserbo a riguardo dei diretti interessati, ma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra proprio che sia tornato il sereno e...

Crema - il racconto di Guglielmo : «Il sequestratore ci diceva che dovevamo morire» : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiato«Continuava a bestemmiare e a insultare Salvini e Di Maio. Ci ha detto che migliaia di bambini morivano nel Mediterraneo, e noi dovevamo fare la stessa fine». È di una completezza e lucidità disarmante, il resoconto di Guglielmo, 12 anni, uno degli alunni sequestrati a bordo dell’autobus dirottato lungo la Paullese. Alle nostre telecamere, ...

Stefano De Martino di nuovo con Belen : i due sorpresi insieme - ecco dove : Non c?è l?ufficialità, visto il riserbo a riguardo dei diretti interessati, ma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra proprio che sia tornato il sereno e...

"Centro Bambini e Famiglie" - apre uno spazio condiviso dove crescere insieme : ... avvicinando i Bambini al mondo degli adulti, per scoprire il valore dei vecchi mestieri e far conoscere l'importanza dei nuovi, dare la possibilità ai Bambini di sperimentare direttamente i mestieri,...

Federer rilancia : 'Vinco più del 2018' - Zanni - . Nadal Academy : dove crescono i campioni di domani - Pastorella - Perosino - . Djokovic il ... : Per quasi due decenni è stato l'ombra di Rafa in tutti i campi del mondo condividendo con lui sconfitte, poche, e storici trionfi, un'enormità soprattutto al Roland Garros di Parigi dove insegue la ...

Le città più economiche del mondo dove viaggiare nel 2019 : #1 IL CAIRO - 48 euro al giorno#2 CITTA' DEL MESSICO - 72 €#3 ANTALYA - 75 €#4 BUENOS AIRES - 76 €#5 MUMBAI - 78 €#6 CHIANG MAI - 79 €#7 KUALA LUMPUR - 83 €#8 RIGA - 84 €#9 NAIROBI - 85 €#10 MANILA - 88 €#11 PATTAYA - 95 € #12 MOSCA - 95 €#13 LIMA - 97 €#14 VARSAVIA - 103 €#15 BALI - 106 €#16 DUBRONVINK - 108 €#17 VALENCIA - 108 €#18 CRACOVIA - 109 €#19 MARRAKECH - 112 €#20 TALLIN - 113 €Anche quest’anno lasminute.com ha stilato una ...

Senato - mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende : “Ridiscuterla un dovere - io coerente” : Una firmata dal Pd, l’altra da Forza Italia. Unico comune denominatore: chiedere le dimissioni di Danilo Toninelli per l’operato del governo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Al Senato è il giorno della discussione delle due mozioni di sfiducia contro il ministro dei Trasporti, che intervenendo in aula a Palazzo Madama ha rivendicato il suo operato: “La ridiscussione” della Tav “è un dovere assunto dal Governo ...

Spese sanitarie online con Tessera Sanitaria : dove vedere se sono corrette : Spese sanitarie online con Tessera Sanitaria: dove vedere se sono corrette Controllo Spese sanitarie online Per consultare e verificare le Spese sanitarie online è possibile accedere a un apposito sito opportunamente segnalato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite un recente comunicato. Infatti, sul sito in questione risultano disponibili i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini finalizzati alla consultazione delle ...

Siracusa - doveva stare ai domiciliari ma non viene trovato al controllo : I carabinieri di Siracusa, la scorsa notte hanno arrestato per evasione dai domiciliari, Danny Urbino, 63 anni. Al controllo dei carabinieri l'uomo non era in casa. Pertanto i militari dell'Arma hanno ...

Ong italiana soccorre un gommone con 50 naufraghi : "Diteci dove dirigerci" | Salvini : "I porti erano e restano chiusi" : La Mare Jonio: "Chiederemo all'Italia un porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici". A bordo del gommone in avaria c'erano anche 12 minori

Zia e nipotino morti dopo il volo dal balcone : «doveva succedere...» : Una 47enne e il figlio del fratello di lei hanno perso la vita dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo. Il bimbo era stato affidato domenica ai nonni paterni

Ligabue - concerto "segreto" dove tutto è iniziato (o quasi) : Un concerto per pochi in un posto simbolico. Senza farlo sapere troppo, altrimenti sai che casino. In fondo a Ligabue piace questo tipo di evento e difatti ieri sera ha suonato suppergiù per appena duecento persone all"Italghisa di Reggio Emilia. Una volta era una fonderia, ora è una discoteca e nel 1992 lì c"è stato il primo raduno del primo fan club di Ligabue (ma il suo primo concerto fuori dall"area di Correggio fu l"anno prima ad ...