Roma città bloccata | disoccupazione in crescita e grandi opere ferme

Berdini : Raggi desista - stadio si faccia ma in posto congeniale a città e alla Roma : Roma – Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma con la Giunta guidata da Virginia Raggi, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’arresto di Marcello De Vito e l’inchiesta sul nuovo stadio ...

Roma : questo fine settimana via a stagione Cinecittà World : Roma – Una giornata da film, a Cinecitta’ World e’ possibile. Volare a bordo di un cinema volante, sfidare i dinosauri, interpretare il protagonista di ‘Assassin’ Creed’, giocare con la neve tutto l’anno nel regno del ghiaccio e tuffarsi nella Cinepiscina mentre si guarda un bel film: il parco divertimenti del Cinema e della tv di Roma offre questo e’ tanto altro. Apre questo weekend la nuova ...

Memorie Romane fra storia e cronaca. La 'Città Eterna' tra modernità e tramonto. : Il libro è un'antologia di Memorie romane a cavallo fra scenari di cronaca quotidiana diventata storia e di eventi storici rispolverati nell'ottica della cronaca di quotidiana vita vissuta allora, ...

Roma - cartelloni misteriosi in tutta la città : per molti è il nuovo album di Coez : 'Come va l'amore ?' E' questo il misterioso testo che compare su un gran numero di cartelloni pubblicitari che ormai da giorni campeggiano in ogni angolo della città di Roma, incluse le fiancate degli autobus. Accanto alla frase sopracitata sono presenti anche altre scritte, di volta in volta diverse, che recitano ad esempio 'Siamo in isolamento ma con un'isola dentro', oppure 'Non voglio mai quello di cui ho bisogno', ma anche 'Non basta un ...

Regione : oggi al We Gil a Roma evento dedicato a Città della Cultura : Questi alcuni appuntamenti: venerdì ore 9.30 e 10.30 percorso all'interno della 'Città della Scienza'; ore 16 visita archeologica all'Antiquarium di Pyrgi e all'Area Sacra; sabato 6 dalle ore 10 ...

Stadio Roma - tutti i nodi - dai trasporti ai parcheggi : «Impatto catastrofico sulla città» : Una «catastrofe» chiamata Tor di Valle, che si potrebbe evitare solo stravolgendo la mobilità cittadina, da qui a 10 anni. Inutili tutte le opere pubbliche presentate nel progetto...

Raggi : #ViaLibera sarà occasione per cittadini per vivere Roma : Roma – Torna domenica 24 marzo l’iniziativa #ViaLibera, un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che per un’intera giornata, dalle 10 alle 18, sara’ dedicato a pedoni e ciclisti. È la terza edizione della manifestazione che coincidera’ anche con la quinta domenica ecologica. #ViaLibera si replichera’ in altre tre date: 28 aprile, 12 maggio e 16 giugno 2019, con orario esteso fino alle 19. ...

13° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina : successi per Marchioro-Marchetti e Romagna-Lamonato : Grande spettacolo ed agonismo nei due giorni di gara tra Arezzo e Siena, su percorsi di ispirazione “mondiale”: entrambi i successi scaturiti dalle prime due prove speciali sulle crete Senesi di ieri. Si è concluso oggi pomeriggio, in Piazza Sant’Agostino di Arezzo il 13° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, prima prova del Trofeo Terra Rally storici, il nuovo Campionato tricolore riservato alle vetture di un tempo, anche ...

Partito il 13° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina : Marchioro - Skoda Fabia R5 - e Romagna - Lancia Delta Integrale - al comando : Raggruppamento,, affiancato da Bettina Biasion, la figlia dell'indimenticato Miki, Campione del Mondo Rally con la Lancia negli anni ottanta. Seconda posizione provvisoria per la Ford Escort MK II di ...

Clima - studenti in piazza in 123 paesi e 2.000 città Diretta. Raggi contestata a Roma : «Vattene» : Clima, gli alunni e gli studenti oggi in piazza in tutto il mondo e sono decine di migliaia i giovani in corteo per il 'Friday for future'. Manifestazioni in 123 paesi e oltre 2.000...

Roma affonda : Raggi inerte - cittadini anche. : Di questa consiliatura sarà ricordato l’incredibile tasso di litigiosità, l’enorme numero di assessori e vertici di municipalizzate sostituiti e non sempre rimpiazzati, la totale incapacità di gestire i mal di pancia e le crisi senza fare piazzate sui social. A fronte di questa sintassi della sincope permanente – che trasforma ogni piccineria in una catastrofe da dare in pasto alla stampa che ci inzuppa il pane – i risultati sono davvero ...

De Vito : Roma - ok bilancio e evitata paralisi Città Metropolitana : Roma – “Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi di costruzione dello strumento finanziario dell’Ente metropolitano. Siamo riusciti, nonostante la scure che ci costringe a restituire fondi per 150 milioni di euro al bilancio dello stato a prevedere nel 2019 oltre 56 milioni di investimenti e per gli anni seguenti 107 milioni per il 2020 e 54 milioni per il 2021. Anche se non abbiamo sufficienti risorse per ...

Turismo - italiani sedotti dalle città d'arte. Firenze - Roma - Venezia al top : La Pasqua, anche se alta, è ormai alle porte e gli italiani, complici anche le temperature clementi ed il meteo favorevole, già pensano ai viaggi. Un Turismo che premia soprattutto le città d'arte . E'...

Roma - Ranieri è arrivato in città : adesso la firma sul contratto e nel pomeriggio il primo allenamento : Il nuovo allenatore della Roma è arrivato questa mattina nella Capitale, nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento Claudio Ranieri è atterrato a Roma, all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Londra insieme alla moglie, per dirigersi poi negli uffici del club giallorosso per la firma e l’ufficializzazione. Per l’ora di pranzo previsto l’arrivo a Trigoria dove dirigerà l’allenamento del pomeriggio in ...