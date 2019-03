meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Leposesserese conservate in frigo? Niente paura, la convinzione che questi tuberi possano essere mangiati solo appena cotti perché altrimenti diventerebbero tossici è una bufala, come chiariscono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Issalute.it) che, in partnership con l’AdnKronos Salute, smontano una fake news alimentare di vecchia data.L’origine della falsa credenza – spiegano gli esperti – probabilmente è dovuta al fatto che alle volte, dopo la cottura, leposscurirsi. Il loro eventuale colore grigio-nero non ne cambia però sapore né valore nutrizionale. Questo fenomeno non avviene sempre ed è indipendente dal tipo di cottura: siano esse bollite, fritte o arrosto.Si tratta solo di una semplice reazione chimica di ossidazione: il ferro contenuto nellereagisce con l’acido clorogenico, ...

sariceratopo : @altemaree 1. Strudel con zucchine (già mezze cotte) e formaggio tipo edam - volendo anche un po' di cotto 2. Patat… - universosordo : oggi ho cucinato io e il menu comprendeva: crêpes ripiene di purea di patate, pesce e gamberetti crêpes ripiene di… - AnnabrunoBruno : RT @GialloBlogs: Cotte in FORNO, facilissime, VELOCI e le farete in MILLE VARIANTI!!! ?? -