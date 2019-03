ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019)il 10 febbraio le 8deldi Sant’Antonio di(inagibile dalle basi) andate via il 30 ottobre 2016 dopo le scosse di terremoto che distrussero la Basilica die ospitate a Trevi dalle consorelle di Santa Lucia . I container nei quali andranno a vivereposizionati nel cortile adiacente al loro(ristrutturato nel 2000). In parte riprenderanno le loro attività lavorative (prima del terremoto fornivano ospitalità ai turisti e persone, rilegatoria e coltivazione dell’orto) ma dovranno ricominciare da zero e inventarsi nuovi lavori. Nei container oltre alle loro celle, si trova una chiesetta con il tabernacolo dell’exe una mensa. La loro presenza fisica rappresenta undie ripresa, e un collante per la comunità diL'articolo, le...

Cascavel47 : Norcia, le suore benedettine sono rientrate al monastero: “Un messaggio di speranza per il territorio”… - Noovyis : Un nuovo post (Norcia, le suore benedettine sono rientrate al monastero: “Un messaggio di speranza per il territori… - _Englandshire_ : @ipofisi @lorisfranchetto Viene da S. Scolastica, fondatrice delle suore benedettine e sorella gemella di S. Benedetto da Norcia. -