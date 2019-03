Maratona Mentana | tensioni tra il direttore del TgLa7 e Massimo Giletti?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Domenica si vota in Basilicata, un voto particolarmente incerto: la regione è governata da 25 anni dal centro-sinistra, un anno fa il M5s ottenne oltre il 40%, e il centro-destra punta a conquistarne il controllo. Vi preannuncio la nostra non stop di domenica sera“, ha scritto lunedì scorso Enricosul suo profilo Facebook. Un modo per avvisare i fedelissimi delle ormai celeberrime maratone elettorali del, in questo caso di sicuro appeal perché l’esito del voto potrebbe rendere ancora più instabile il governo pentaleghista.La domenica sera però La7, da ormai due stagioni, trasmette con buoni risultati Non è l’Arena die il talk politico avrebbe potuto tranquillamente seguire la fase post voto in diretta. Secondo il sito Tvblogavrebbe deciso di annunciare lo speciale sulla Basilicata senza sentire i vertici della rete e ...

