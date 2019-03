Lancio Prisma | il commento del commissario dell' Asi

Prisma - il successo del Lancio del satellite italiano che vedrà l'anima della Terra : dal nostro inviato KOUROU (Guyana Francese) Una luce bianca e arancione ha illuminato la notte di Kourou. Alle 2.50 ora italiana Prisma, il satellite che scruta l?anima della Terra...

Lancio del satellite PRISMA - il tweet di Leonardo : “Una notte bellissima” : “Il satellite PRISMA è stato lanciato con successo! La sala LEOP del Fucino Space Center ha ricevuto il primo segnale! E’ stata una bellissima nottata trascorsa assieme ai colleghi presenti a Kourou e quelli collegati dal nostro stabilimento di Campi Bisenzio“: il team di Leonardo ha twittato il proprio entusiasmo dopo il primo segnale inviato da PRISMA e ricevuto 118 minuti dopo il Lancio del satellite dell’Asi dal ...

Successo per il Lancio del satellite PRISMA dell’ASI : osserverà la Terra utilizzando la tecnologia iperspettrale : Da questa notte PRISMA è in orbita intorno alla Terra e i suoi occhi iperspettrali inizieranno presto a osservare il nostro Pianeta dandoci indicazioni sul suo stato di salute con dati mai avuti prima. PRISMA è un satellite dimostratore dell’Agenzia Spaziale Italiana e per la sua realizzazione, lancio e ricezione dati sono coinvolte industrie nazionali e numerose PMI. Per il lancio, avvenuto quando in Italia erano le 2.50 di questa mattina dalla ...

Verso il Lancio di Prisma : una scommessa per l’ambiente : Conto alla rovescia per il lancio di Prisma, il satellite italiano che promette di innovare lo studio dell’ambiente con i suoi sensori ad alta tecnologia. Grazie alla sua super-vista, sarà in grado di osservare il modo in cui atmosfera e oceani interagiscono, così come i cambiamenti globali del clima e gli effetti esercitati sull’ambiente dalle attività umane. Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) è una ...

Spazio : “E’ prossimo il primo Lancio del 2019 del Vega - porterà in orbita PRISMA” : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega: il lanciatore leggero di Arianespace porterà in orbita il satellite di osservazione della Terra Prisma per conto di Asi il 21 marzo. E’ il nostro terzo volo quest’anno“: lo ha scritto su Twitter il CEO di Arianespace, Stéphane Israel, confermando quindi la data di lancio del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio programmato dalla base ...

Spazio - tutto pronto per il Lancio di «Prisma» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

Spazio : il Lancio del satellite PRISMA in programma nella notte tra 21 e 22 Marzo : E’ ora fissato per le 02:50 del mattino (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 Marzo, il liftoff del satellite italiano, PRISMA. Acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...

Il 21 marzo nuova finestra di Lancio per il satellite Asi Prisma : Milano, 12 mar., askanews, - La nuova finestra di lancio per il satellite 'Prisma' dell'Agenzia spaziale italiana, Asi, è fissata per giovedì 21 marzo 2019, alle 22.50 ora locale, dallo spazioporto ...

Asi - rinviato Lancio missione Prisma : rinviato il lancio del satellite Prisma, previsto per il 14 marzo quando in Italia sarebbero state le 02,50 del 15 marzo. L'Agenzia Spaziale Italiana, nel darne l'annuncio, spiega che il lancio della ...

Rinviato Lancio Vega con satellite Prisma : L'Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo Vega per la messa in orbita del satellite Prisma, previsto per il 14 marzo, è stato Rinviato di alcuni giorni in attesa del ...

Posticipato il Lancio del satellite dell'Asi 'Prisma' : Kurou, 12 mar., askanews, - Il lancio del satellite PRISMA dell'Agenzia spaziale italiana, Asi,, inizialmente previsto per giovedì 14 marzo 2014, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del ...

Spazio : rinviato il Lancio di PRISMA - il satellite iperspettrale dell’ASI : L’Agenzia Spaziale Italiana rende noto che “il lancio del satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio; tutte le attività europee di review sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi ...

PRISMA pronto per la rampa di Lancio : mancano pochi giorni al liftoff del satellite iperspettrale dell’ASI : E’ atteso per le 02:50 del mattino (ora italiana), nella notte tra il 14 e il 15 marzo, il liftoff del satellite italiano PRISMA. Acronimo di “PRecursore iperspettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia Spaziale Italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...