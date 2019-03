Higuain sta deludendo al Chelsea | a fine anno tornerà alla Juventus

Chelsea - caso Higuain : la Juve può stare tranquilla : TORINO - I soli tre gol realizzati in Premier, oltre ai cascami della sconfitta di domenica a Liverpool contro l'Everton, fanno sì che l'esperienza di Gonzalo Higuain al Chelsea sia già ricca di ...

La Fifa stanga il Chelsea : due sessioni senza mercato. E Higuain rischia : stangata della Fifa sul Chelsea che nelle prossime due sessioni di mercato non potrà acquistare calciatori. Lo ha deciso la commissione disciplinare che ha sanzionato il club londinese per 29 violazioni relative ai trasferimenti e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni, tra cui l'ex attaccante Bernard Traorè. Il Chelsea può fare ricorso al massimo lunedì, ma nel frattempo dovrà regolarizzare entro 90 giorni la situazione dei ...

Gonzalo Higuain - la sentenza Fifa che inguaia la Juventus : perché deve tornare - non può stare al Chelsea : Grossi guai per la Juventus. Colpa del Chelsea e di Gonzalo Higuain. La sanzione inflitta ai Blues e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni (sentenza Fifa arrivata negli ultimissimi minuti) infatti costringeranno il club a restituire

Bufera su Higuain : sputa nel tunnel dello stadio del Manchester City : ROMA - Non basta il 6-0 subìto contro il Manchester City . Per il Chelsea il dopo partita amaro continua anche oggi. Sarri è sulla graticola , insultato dai tantissimi tifosi dei Blues , mentre quelli ...

Higuain stizzito sputa nel tunnel dell'Etihad Stadium. Polemica in Inghilterra : Tempi duri, durissimi per Maurizio Sarri , il Chelsea e di conseguenza anche per Gonzalo Higuain. Il Pipita ha spinto tanto per lasciare il Milan e per approdare dal suo grande mentore in Premier ...

Asta di riparazione : ecco come sostituire Higuain - Boateng o Zajc : Qualcuno non ha aspettato il weekend, lo sappiamo. E subito dopo la fine del calciomercato ha radunato gli amici per la fatidica Asta di riparazione. Il grosso dei fantallenatori, però, si adopererà ...

Chelsea - doppietta show di Higuain Lui si sblocca - Stamford lo applaude : Una doppietta per ripartire da Londra: Gonzalo Higuain segna due volte con la maglia del Chelsea, guarda la fotostory, . L'attaccante argentino, prelevato a gennaio in prestito dalla Juve via Milan, ...

Chelsea - Higuain si sblocca. E Stamford lo applaude : Primo gol di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. L'attaccante argentino, prelevato a gennaio in prestito dalla Juve via Milan, ha segnato l'1-0 con cui la squadra di Maurizio Sarri conduce sull'...

Chelsea - Sarri dopo il poker del Bournemouth : 'Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale. Higuain deve migliorare' : A commentare il ko è stato l'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri : "Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale " le sue parole a Sky Sport - credevamo di aver acquisito i meccanismi per ...

Milan-Napoli - bastano 10 minuti a Piatek per far dimenticare Higuain : subito in gol il “pistolero” : Milan-Napoli, Piatek ha già trovato il gol alla prima da titolare: il centravanti polacco ha sfruttato un errore difensivo andando a battere Meret Milan-Napoli, dopo soli 10 minuti della prima gara da titolare in maglia rossonera, Piatek ha già trovato il gol. Il centravanti polacco ha già fatto dimenticare Higuain, mostrando tutte le sue capacità da centravanti coriaceo e sopratutto cecchino infallibile una volta giunto di fronte al ...

Higuain-Salvini - la risposta del Pipita : “Parla male? Sono orgoglioso” : HIGUAIN SALVINI, botta e risposta a distanza? – Nei giorni scorsi hanno fatto discutere le frasi di Matteo Salvini indirizzate a Gonzalo Higuain. Il vice Premier non ha preso bene la fuga del Pipita da Milano, confessando tutta la sua delusione attraverso dichiarazioni al veleno nei confronti dell’argentino del Chelsea. Il politico, di nota fede […] L'articolo Higuain-Salvini, la risposta del Pipita: “Parla male? Sono orgoglioso” proviene ...

Higuain risponde alle critiche su Instagram dopo il passaggio al Chelsea : L'addio di Gonzalo Higuain al Milan si è ormai consumato da una settimana. Lui è già sceso in campo nel match di FA Cup tra Chelsea e Sheffield Wednesday e lo stesso ha fatto il suo erede, Piatek, ...

FA Cup : il Chelsea di Higuain affonda lo Sheffield - Tottenham eliminato dal Crystal Palace : Il Chelsea batte in casa lo Sheffield Wednesday 3-0 e si qualifica agli ottavi di finale di FA Cup. Willian sblocca su rigore al 26', Hudson-Oloi raddoppia al 64' con un gran gol e nel finale, 83', va ...

Anche la Nutella ironizza su Higuain : "Scartare? Lo stai facendo nel modo giusto" : Tifosi del Milan scatenati online contro Gonzalo Higuain. Dell'attaccante argentino, che ha lasciato la società rossonera per andare al Chelsea, sono noti la tendenza a mettere su chili e la passione ...