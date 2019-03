Giornata mondiale dell' Acqua | Leaving no one behind

Giornata mondiale dell’acqua : l’Italia ne disperde quasi la metà per il sistema idrico inadeguato : L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo ed è tra gli elementi fondamentali per la crescita economica, il benessere dei cittadini e la sostenibilità ambientale.Ma quella che arriva nelle nostre case è poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9%) che non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Proprio nella Giornata mondiale dell’acqua, istituita ...

Giornata mondiale dell’Acqua : in Italia persi 9 litri di pioggia su 10 : “In una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 che cadono in Italia sono perduti, i cambiamenti climatici impongono un deciso cambio di mentalità nella gestione dell’Acqua“: è quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua nel sottolineare che l’Italia “è un paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne ...

Giornata mondiale dell’acqua : E’ oggi 22 Marzo la Giornata mondiale dell’acqua che questa ha come tema di non lasciare nessuno senza acqua entro il 2030. Purtroppo però ancora miliardi di persone sono senza questo bene primario. Gruppi emarginati – donne, bambini, rifugiati, popolazioni indigene, disabili e molti altri – sono spesso trascurati e talvolta subiscono discriminazioni mentre cercano di accedere all’acqua pulita di cui hanno ...

Giornata mondiale dell’Acqua : “Less plastic is more” - bere quella filtrata permette di ridurre lo spreco di plastica : L’inquinamento marino sta portando più di 1.300 specie all’estinzione: gli ultimi studi hanno evidenziato che nel 2050 nuoteranno nei mari più rifiuti plastici che pesci*. *fonte: BRITA Green Company Profile, 2018 Nel Mar Mediterraneo sono stati rilevati quantitativi sempre più ingenti di frammenti, spessi meno di 5 mm, che rischiano di compromettere drasticamente la salute degli oceani e degli organismi che ci vivono: si tratta delle ...

Giornata mondiale dell’acqua - dalle Pfas del Veneto ai pesticidi in Emilia : solo il 43 per cento dei fiumi sta bene davvero : Storie di inquinamento e di malagestione, ma anche di buone pratiche. Sono le storie che ci raccontano lo stato dei fiumi e dei laghi italiani: ci sono quelle delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle falde tra le province di Verona, Vicenza e Padova che mette a rischio 300mila cittadini. Un inquinamento che, da poco tempo, si è scoperto essere presente anche in Piemonte, in particolare nella provincia di Alessandria. E poi c’è la Valle ...

Giornata mondiale dell’Acqua 2019 : in Calabria “assenza di iniziative per tutela e valorizzazione dell’oro blu” : La Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e prevista all’interno delle direttive dell’agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Il 22 marzo in tantissimi luoghi del Pianeta attraverso convegni, eventi, seminari si accendono i riflettori sull’oro blu per porre all’attenzione di tutti e a ogni livello di responsabilità la necessità del razionale utilizzo della risorsa naturale ...

Oggi è la Giornata mondiale dell'Acqua : Anche quest'anno Asa il 22 marzo celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua e coglie l'occasione per ricordare ai clienti l'impegno quotidiano di molte

Giornata mondiale dell’Acqua - 22 Marzo 2019 : 7 verità sull’acqua … per non bersi un mare di fake news : sull’acqua, bene primario imprescindibile per la vita di tutti, gli italiani non hanno le idee chiare. Lo rivelano i risultati di un recente studio condotto da Eumetra1 nel nostro Paese che traccia uno scenario di preoccupante indifferenza. Un italiano su due manifesta scarso interesse per l’argomento, mentre si registra solo un 15% di super attenti. Disinteresse e disinformazione vedono proliferare luoghi comuni e falsi miti che alimentano ...

Giornata mondiale dell'acqua - le 7 cose da sapere : Roma, 21 mar., askanews, - Sull'acqua, bene primario imprescindibile per la vita di tutti, gli italiani non hanno le idee chiare. Lo rivelano i risultati di un recente studio condotto da Eumetra nel ...

Giornata mondiale dell’Acqua : “Lo stato di salute di fiumi - laghi e ambiente marino costiero” : Qualità delle acque interne in Italia: su 7.493 fiumi, il 43% raggiunge l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico, il 75% raggiunge quello per lo stato chimico. Su un totale di 347 laghi, solo il 20% raggiunge l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico, il 48% dei laghi raggiunge quello per lo stato chimico. Dove sono collocati? I fiumi che a livello regionale raggiungono l’obiettivo di qualità buono si trovano nella Provincia ...

