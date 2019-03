Fiamme Gialle sequestrano 19 000 prodotti non conformi

Castelporziano - Camp Fiamme Gialle per studenti tre scuole lombarde : Trascorrere una settimana nei centri di allenamento delle fiamme gialle di Castelporziano, Sabaudia e Predazzo nei prossimi mesi

Roma : Carabinieri e Fiamme Gialle eseguono perquisizioni in Campidoglio : Roma – A quanto si apprende, in Campidoglio sono in atto perquisizioni legate all’inchiesta sullo stadio della Roma che questa mattina ha portato all’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina, il pentastellato Marcello De Vito. Oltre ai Carabinieri, al momento impegnati anche negli uffici capitolini di via della Greca, a Palazzo Senatorio questa mattina sarebbe arrivata anche la Guardia di Finanza. L'articolo Roma: ...

Discarica di rifiuti tossici a Vicenza operazione delle Fiamme Gialle : Discarica di rifiuti tossici. E' stato scoperto dalla guardia di Finanza di Vicenza un magazzino carico di rifiuti speciali gestiti quasi sicuramente dalla camorra. Si tratta di un capannone in disuso ...

"Ora rotta su Lampedusa". È scontro Mare Jonio-Fiamme gialle : Altissima tensione tra la Mara Jonio e la Guardia di Finanza. Subito dopo le 7:00 di questa mattina la Guardia Costiera ha autorizzato un punto di fonda per la nave della ong italiana che ormai sarebbe prossima alle coste di Lampedusa con a bordo 49 migranti. La Guardia di Finanza però avrebbe negato al natante l'ingresso nelle acque territoriali. La nave avrebbe violato le regole e l'ordine della Gdf. E così adesso la nave scortata da due unità ...

Nucera si consegna alle Fiamme Gialle. L’imprenditore era ad Abu Dhabi| : Appena arrivato in aereo a Malpensa, ha ricevuto per mano dei militari della Guardia di Finanza di Savona la notifica dell’ordinanza di arresto per bancarotta fraudolenta

Fiamme Gialle nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo : Indagine in corso della Guardia di Finanza di Cuneo che, nei giorni scorsi, ha effettuato una perquisizione nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Santa Croce. L'indagine è in mano alla ...

Genova - zanne di elefante sequestrate in aeroporto dalle Fiamme gialle : E' proprio il sud-est asiatico il crocevia di oltre il 75% del traffico illegale internazionale di avorio grezzo, dal momento che l'esposizione di opere d'arte di avorio intagliato rappresenta ad oggi ...

Riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza - le Fiamme Gialle si riorganizzano : L'Aquila - Dall’inizio di quest’anno è in vigore la Riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza. Concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea, la revisione fa seguito a quella che, a partire dal 2018, ha interessato i Reparti ...

Fiamme Gialle - più forze sul territorio. Cresce l impegno nelle indagini di polizia economica e finanziaria : Più reparti sul territorio e sempre più qualificati. La Guardia di Finanza ha varato una ristrutturazione globale delle sue unità in tutta Italia. In pratica, l'organigramma viene rivisto in base alle ...

