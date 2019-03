meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare lain molti dei centri italiani preposti. Una nota del, infatti, ricorda la scadenza che la legge ha fissato come ultima possibilità per i centri di acquisire la certificazione del Centro nazionale trapianti (Cnt) per poter accedere all’iscrizione nel compendio europeo degli It (Istituti di Tessuti). Per far fronte a questa impasse, la Fondazione Pma Italia, che conta 65 centri iscritti rappresentativi del 65% dei cicli totali svolti e delle Associazioni di pazienti e che si riunisce in congresso a Firenze in questi giorni, ha inviato una richiesta urgente ale al Cnt.“Sarebbe inaccettabile la sospensione dell’attività per questi Centri – dichiara l’avvocato Gianni Baldini, direttoreFondazione Pma ...

zazoomnews : Fecondazione eterologa in Italia a rischio dal 29 aprile: appello al ministero della Salute - #Fecondazione… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: '#Fecondazione eterologa a rischio' - zazoomblog : Fecondazione eterologa in Italia a rischio dal 29 aprile: appello al ministero della Salute - #Fecondazione… -