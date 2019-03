Debate | al via la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali

scuolainforma

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ufficiale ladi. I migliorirsscuole italiane avranno il privilegio di sfidarsi in ben quattro giornate. Al termine dei 57 dibattiti in programma, sarà proclamata la squadra vincitrice dell’evento.Talirappresentano un importante interesse verso questa disciplina e rappresenta il culmine di un biennio di preparazione che ha coinvolto più di 1300 studenti, 350 studenti e 44 scuole in corsi di formazione base e approfondimento.: le finalità delIlè una discussione formale caratterizzata da determinate regole di condotta, in cui due squadre, composte rispettivamente da due o tre studenti, esplicano (o controbattono) una precisa affermazione, ponendo in due formazioni: i PRO e i CONTRO. Questo senza che tali posizioni vadano a riflettere le loro reali opinioni.La caratteristica ...

