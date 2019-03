Cina | la madre gli uccide il cane | figlio 13enne la ammazza a colpi di mannaia

Roma - neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una viCina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

L’eterna madre Russia della Chovanšcina : La Chovanšcina di Modest Musorgskij, in scena alla Scala per la regia di Mario Martone, ci racconta la storia tutt’ora in divenire dell’identità nazionale russa. Leggi

In Cina madre disconosce suo figlio per un voto non troppo alto a scuola - : Nella città di Luoyang, situata nella provincia di Henan, una madre ha abbandonato suo figlio per un voto non in linea con le aspettative in una verifica a scuola, segnala la vicenda il Daily Mail. ...

A 18 anni si vacCina sfidando la madre No Vax : invitato a parlare al Congresso americano : Da quando è nato non è mai stato effettuato un vaccino su di lui perché sua madre è una No Vax. Ma lui, entrato nella maggiore età, si è vaccinato sfidando la madre. Questo è quanto è successo a Ethan Lindenberger, un ragazzo di diciotto anni originario dell'Ohio che è stato invitato a testimoniare sull'importanza del suo impegno davanti al Congresso americano per via della sua storia. Questo accade in un momento in cui i dati accennano ad un ...

“Chiamava la madre disperato”. Vannini - ora parla la viCina di casa Ciontoli : Caso Vannini, continua la battaglia in attesa del terzo grado di giudizio. Stavolta, a parlare, è Maria Cristina la vicina di casa dei Ciontoli. Parole, rilasciata alla iena Giulio Golia, destinate a far discutere: Quella sera, la sera in cui Marco Vannini morì a casa della famiglia della fidanzatina, una villetta multifamiliare di Ladispoli, la macchina del padrone di casa, Antonio Ciontoli, forse non c’era. “All’apparenza ...

Compie 18 anni - 'sfida' la madre no vax e si fa vacCinare : "Dio sa come sono ancora vivo" : Uno studente americano, una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di farsi vaccinare e ha chiesto aiuto su internet