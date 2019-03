Callejon e Mertens | controtendenza Napoli | dove i calciatori desiderano rimanere

ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2019) I giusti desideri di ciascuno Il calcio contemporaneo, soprattutto nel rapporto tra-procuratori-club, ci ha abituati a uno schema fisso. Con gli agenti, o talvolta istessi, che ogni stagione si rendono protagonisti di mal di pancia. L’obiettivo è sempre il medesimo: portare a casa più soldi possibile, oppure alzare tanto il prezzo da indurre il club alla cessione e consentire così al calciatore in questione di percepire altrove uno stipendio più congruo.È capitato al, ovviamente. È legittimo, fisiologico. Ricordiamo il caso Cavani, ma non solo. Ciascun professionista – e non soltanto i professionisti – cercano di guadagnare il più possibile. Sarebbe assurdo il contrario.In due giorni, però, asi è registrata una. O quantomeno un accenno di. O comunque due episodi che fanno riflettere. Soprattutto ...

