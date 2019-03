Battisti resta in isolamento | respinta la richiesta dei legali

Battisti resta in isolamento : La corte d'Assise d'Appello di Milano ha sciolto la riserva sull'isolamento diurno di Cesare Battisti , stabilendo che l'istanza del difensore "non può essere accolta" e che dunque per l'ex terrorista,...

Cesare Battisti davanti alle toghe : "Arrestato senza prove - ero in Brasile per lavoro" : Desterà polemiche il primo verbale di Cesare Battisti davanti al magistrato di Sorveglianza di Cagliari che lo ha ascoltato in vista dell'incidente di esecuzione della sua istanza di commutazione della pena all'ergastolo in 30 anni. L'ex terrorista dei Pac, condannato per almeno 4 omicidi avvenuti n

Cesare Battisti : “Ero in Bolivia per un progetto su un libro. Mi hanno arrestato ma non mi hanno mostrato prove” : Ha spiegato di essere andato in Bolivia a dicembre 2018 “per incontrare dei colleghi per il progetto di un libro”. E sulle modalità della sua consegna alle autorità italiane ha aggiunto di non avere mai ricevuto “spiegazioni”. Cesare Battisti, l’ex terrorista arrestato il 12 gennaio a Santa Cruz, Bolivia, dopo decenni di latitanza ha parlato per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, in ...

Battisti chiede lo sconto di pena : "Arrestato - ma nessuna prova..." : Cesare Battisti torna a far sentire la sua voce. Lo fa con il primo verbale davanti al magistrato di Sorveglianza di Cagliari che lo ha ascoltato in vista dell'incidente di esecuzione della sua istanza di commutazione della pena all'ergastolo in 30 anni. Di fatto, come riporta l'Adnkronos, l'ex terrorista dei Pac si difende: "Mi hanno arrestato ma non mi hanno mostrato prova di niente. Ero residente in Brasile con documenti legali, lavoravo e ...

Battisti - Salvini e Bonafede indagati per ‘mancata tutela dignità della persona arrestata’ : pm chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine aperta in relazione alle modalità dell’arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di mancata tutela della dignità della persona arrestata, il ministro dell’interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La richiesta di archiviazione è ...

Cesare Battisti arrestato - indagati Salvini e Bonafede/ Ministri accusati di non aver tutelato la sua dignità : Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati per lo sho all'arresto di Cesare Battisti: ecco l'inchiesta della Procura di Roma.