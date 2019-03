Amici | Maria De Filippi e Loredana Bertè Maurizio Costanzo svela il retroscena

Maurizio Costanzo/ 'Loredana Bertè ad Amici 2019? Maria De Fillippi l'ha voluta...' : Maurizio Costanzo torna a parlare di Maria De Filippi e della sua decisione di invitare Loredana Bertè ad Amici 2019, ecco le sue rivelazioni

Amici - Maria De Filippi terrorizza Milly Carlucci : chi 'assume' per il serale - panico a Ballando con le Stelle : Maria De Filippi apparecchia la tavola per l'attesissima puntata del serale di Amici , in onda su Canale 5 il prossimo sabato 30 marzo, contro la prima di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci . E ...

Amici di Maria De Filippi - il ballerino Raffaele Tizzano fa coming out : Mentre si scaldano i motori per il serale della diciottesima edizione di Amici (QUI la formazione delle squadre) ci troviamo a parlare di un finalista della quinta edizione, quella 2005/2006: Raffaele Tizzano. Il ballerino classificatosi al secondo posto dietro Ivan D’Andrea è infatti balzato agli onori delle cronache per il suo coming out. L’artista, oggi giornalista, autore e conduttore televisivo, in una serie di video caricati ...

Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019 : biografia ed età. Chi è la ballerina : Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019: biografia ed età. Chi è la ballerina Chi è Anna Maria Ciccarelli ad Amici Anna Maria Ciccarelli è una delle ultime allieve a entrare a far parte della 18esima edizione di Amici. La ballerina ha infatti ottenuto un banco immediato da parte delle due commissioni del talent show. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul giovane talento. Anna Maria Ciccarelli: il nuovo talento della danza ad Amici 2019 Anna ...

Amici - Maria offre una chance ai tre non ammessi al serale : Nella giornata di lunedì è stato risolto il giallo di Alessandro Casillo. L'allievo non era risultato presente nella puntata dello scorso sabato 16 marzo di Amici di Maria De Filippi, e in molti ...

Anticipazioni Amici : Maria De Filippi dà un'altra chance agli 'esclusi' - torna Andreas : Durante la registrazione dell'ultimo speciale del sabato di Amici 18 sono successe tantissimi avvenimenti inaspettati. Maria De Filippi ha presentato il secondo coach del serale, i ragazzi sono stati divisi in due squadre, sono stati anche svelati alcuni ospiti della prima puntata ed è arrivata la dolorosa eliminazione di tre talenti dal programma. La conduttrice però,ha fatto una proposta molto interessante agli esclusi Federica, Miguel e ...

Amici 19 concorrenti - la decisione di Maria sulla prossima edizione : Amici 19, concorrenti inaspettati in arrivo nella prossima edizione? Maria De Filippi sorprende Sì, è ancora presto per parlare dei concorrenti di Amici 19. Deve ancora terminare l’edizione in corso e di sicuro non sono aperti i casting per la prossima edizione. Tuttavia, potremmo ritrovare tra i banchi della prossima edizione tre volti a noi […] L'articolo Amici 19 concorrenti, la decisione di Maria sulla prossima edizione proviene ...

Miguel Amici - niente Serale per il ballerino : lacrime in studio - la proposta di Maria : Miguel Chavez non ce la fa: niente Serale ad Amici 18 per il ballerino Miguel ad Amici 18 è uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ma purtroppo non è riuscito a conquistare la felpa verde del Serale. Si è conclusa poco fa l’ultima registrazione di questa edizione, che vedremo in onda sabato, e […] L'articolo Miguel Amici, niente Serale per il ballerino: lacrime in studio, la proposta di Maria proviene da Gossip e Tv.

Vittorio Grigolo coach ad Amici 18 : Maria sceglie un tenore : Amici 18, rivelato il secondo coach del Serale: è un tenore Oggi abbiamo scoperto anche il nome del secondo coach del Serale di Amici 18. Sarà Vittorio Grigolo, un nome non molto conosciuto è vero ma di sicuro di grandi competenze. Oggi c’è stata l’ultima registrazione delle puntate in onda il sabato pomeriggio ed è […] L'articolo Vittorio Grigolo coach ad Amici 18: Maria sceglie un tenore proviene da Gossip e Tv.

Perché Alessandro Casillo lascia Amici di Maria De Filippi all’improvviso? : Alessandro Casillo lascia Amici di Maria De Filippi all'improvviso e la spiegazione arriva solo giorni dopo. Nella puntata di sabato scorso, il cantante non si è visto. Numerosi gli interrogativi dei fan tra presunti attacchi di panico e malattie che avrebbero costretto Casillo a lasciare la scuola, in via definitiva o provvisoria. La spiegazione ufficiale giunge oggi via social: Casillo scrive una lettera a Maria De Filippi per spiegare il suo ...