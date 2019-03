Under 21 | 0-0 dell' Italia con l' Austria

Europei Under 21 2019 - potrebbe essere l’anno dell’Italia ma occhio ai talenti dell’Inghilterra [FOTO] : 1/14 ...

Pallamano : trasferta insidiosa a Saint martin per l'Under 17 maschile dell'Abc Bordighera nel 'Dipartimentale' francese : Difficile la trasferta di sabato prossimo per l'Under 17 maschile dell'Abc Bordighera che sarà ospite del Saint martin, capoclassifica del campionato dipartimentale francese, 2a fase pre-eccelenza. I ...

Infortunio Under - esterno della Roma verso il campo : i tempi di recupero : Infortunio Under – Cengiz Under potrebbe presto scendere di nuovo in campo. Il suo calvario infatti tra non molto potrebbe finire. Basti pensare al fatto che l’esterno offensivo della Roma ha fino a questo momento giocato solo sei minuti in questo 2019, vale a dire quelli disputati lo scorso 19 gennaio contro il Torino. Ora […] L'articolo Infortunio Under, esterno della Roma verso il campo: i tempi di recupero proviene da Serie ...

I premi della sesta edizione del Torino Underground Cinefest : Per la sesta edizione del Torino Underground Cinefest, festival di cinema indipendente ideato e diretto dal regista torinese Mauro Russo Rouge, e proposto daSystemOut e l’A.C.S.D. ArtInmovimento, si registra un ulteriore aumento del numero dei premi e anche dell’ammontare dei premi in denaro. I 52 film in concorso dal 24 al 28 marzo presso il Cinema Classico e il CineTeatro Baretti, gareggeranno per accaparrarsi i due premi in denaro ...

Hockey - ancora due vittorie per i rossoblù dell'Under 16. Ora la finale nazionale è a un passo : Per dovere di cronaca va segnalato che tutti i quattro gol del Modena sono stati realizzati da Romeo Ganzerli, che già nella precedente partita contro la Samb era andato a segno due volte: con le sue ...

Celso Valli direttore dell'orchestra Under 30 di Amici 2019 (Anteprima Blogo) : Sabato, durante la puntata speciale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che durante il serale di quest'anno sarà presente una orchestra formata da "giovani talentuosi professionisti" che accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni al serale. Da queste colonne ci eravamo anche chiesti se nell'occasione avrebbe potuto tornare il maestro Peppe Vessicchio a dirigere questa orchestra e perchè no, anche a metterla insieme.In realtà, secondo ...

Celso Valli direttore dell'orchestra Under 30 di Amici 2019 (Anteprima Blogo) : Sabato, durante la puntata speciale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che durante il serale di quest'anno sarà presente una orchestra formata da "giovani talentuosi professionisti" che accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni al serale. Da queste colonne ci eravamo anche chiesti se nell'occasione avrebbe potuto tornare il maestro Peppe Vessicchio a dirigere questa orchestra e perchè no, anche a metterla insieme.In realtà, ...

Crozia - Under 19 dell'Hajduk imita Ronaldo e Simeone : espulso : Los huevos prima di Diego Simeone e poi di Cristiano Ronaldo hanno fatto il giro del mondo e i primi proseliti. Tino Blaz Laus , calciatore dell'Under 19 dell'Hajduk Spalato, ha imitato l'ormai ...

Calcio : i convocati dell’Italia Under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. ThUnder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli della rassegna. Gabriele Doro fuori ai ripescaggi : Ultima giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli della rassegna. Oggi in gara per l’Italia Gabriele Doro nei ripescaggi della categoria -86 kg della Lotta libera: l’azzurrino è stato battuto dall’azero Gadzhimurad Magomedsaidov, che poi ha conquistato il bronzo. Nella categoria -61 kg successo del russo Abasgadzhi Magomedov che in finale batte ...

Rugby : il livornese Mori in meta con la maglia dell'Italia Under 20 in Inghilterra : Questa la cronaca della partita persa contro l'Inghilterra, fonte fedeRugby.it,. A Bedford dopo un buon primo tempo dell'Italia U20 i padroni di casa dell'Inghilterra si impongono 35-10 sugli ...

Nazionale Under 19 - raduno a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo : 28 i convocati : Il ct Guidi ha convocato 28 giocatori per il raduno che si svolgerà a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo U19 A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a venerdì 15 marzo. In questi tre giorni Guidi avrà modo di saggiare lo stato di forma ...

Softball - le convocate dell’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19 : In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate: ITALIA Softball Chiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla ...