Ue | Conte su Die Welt | abbiamo bisogno di un popolo europeo

Una spettacolare programmazione per la rassegna "Contemporanea/mente…" edizione 2019 organizzata dalla APS "sedievolanti" di Barrafranca : Gli spettacoli avranno luogo al Palagiovani di Barrafranca. Posti limitati, max 100,. Per prenotazioni e acquisto abbonamento e/o biglietti in pre-vendita telefonare al n. 3505904561 o presso il ...

F35 - Salvini : “Un passo indietro sarebbe un danno”. Vertice Conte-Trenta a Palazzo Chigi : “Rivedere commesse per il futuro” : Faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta: sul tavolo il dossier F35. Dal Vertice a Palazzo Chigi esce la linea del governo: l’Italia salderà il debito di 389 milioni di euro contratto con Lockeed Martin ma nei prossimi mesi verrà fatta dalla ministra “una ricognizione delle specifiche esigenze” e di conseguenza verranno riviste “le prossime commesse“. Una ...

Contest “Il clima cambia - cambiamo anche noi” : la testimonianza dei ragazzi delle scuole medie e superiori : Datameteo.com partner dell’8ª Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un Contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. “Agire in ...

Matera - Salvini Contestato durante il comizio. E lui risponde : “Bravi - avete vinto dieci immigrati da mantenere” : Cartelli e contestazioni, a Policoro, in provincia di Matera, durante il comizio di Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Basilicata. Il ministro dell’Interno, come già aveva fatto a Giulianova, rivolgendosi a una persona sola ha detto: “Bravo, hai vinto dieci immigrati da mantenere”. La contestazione, da quanto si deduce dalla risposta del leader della Lega, riguardava proprio l’accoglienza dei ...

DIETRO LE QUINTE/ Tav - "guerra fredda" M5s-Lega fino alle europee - e addio Conte - : L'escamotage delle clausole di dissolvenza consente alla Tav di procedere per 6 mesi senza spese per il governo. M5s e Lega si sfideranno alle europee

"Traditore" - e poi le bandiere M5s bruciate : Grillo Contestato : "Siamo passati dal vaffa-day al vaffa-Grillo, ha tradito i nostri ideali", hanno urlato alcuni attivisti a Lecce...

Giuseppe Conte invia la lettera a Telt - avanti sulla Tav purché si possa tornare indietro : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Come anticipato ieri dall'Huffpost, è questa la strada che Giuseppe Conte ha deciso di percorrere per trovare una mediazione all'interno del Governo, in ...

Anticipazioni Upas al 15 marzo : Raffaele Contento della ritrovata complicità con Diego : Le vicende dei protagonisti di 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni, continuano a sorprendere il pubblico. Nelle prossime puntate, ci saranno degli sviluppi nella relazione tra Diego e Beatrice. Gli spoiler degli episodi della prossima settimana raccontano che Raffaele avrà un confronto con il figlio, molto perplesso nei confronti di Beatrice. La Lucenti potrebbe stupire i componenti della famiglia Giordano perché ...

Passo indietro di Conte sulla Tav : i grillini ostinati : Quando finirà la pazienza di Matteo Salvini e degli italiani? Alle regionali gli italiani hanno dato il benservito ai grillini.

Commissione Ue : l'Italia fa passi indietro - rischio contagio. Conte : 'Sottovaluta impatto misure governo' : l'Italia se la cava solo in tre ambiti: economia digitale/telecomunicazioni, energia e trasporti. Ci sono problemi per gli investimenti nei settori della pubblica amministrazione, oneri ...

La settimana della politica : tra i sindaci a Montecitorio spunta la bandiera dei quattro mori e Conte cita Rodotà : Montecitorio ha aperto le proprie porte per un incontro coi sindaci d’Italia. Durante la giornata, tra i banchi dei primi cittadini sardi, è spuntata la bandiera dei quattro mori e messaggi di vicinanza ai pastori. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è affidato a Stefano Rodotà nel suo discorso in Aula. Ecco lo speciale. L'articolo La settimana della politica: tra i sindaci a Montecitorio spunta la bandiera dei quattro mori e ...

A Strasburgo Conte alza bandiera bianca sulla riforma di Dublino : le tappe di una partita incompiuta : Al vertice di Bucarest di febbraio 2019 l'ennesimo nulla di fatto Al vertice dei ministri dell'Interno dell'Ue, che si è svolto a Bucarest a inizio mese per discutere della politica migratoria ...

Abruzzo - Grillo non la prende bene : "Vogliamo indietro i 700mila euro" | E i no vax lo Contestano : Bologna, verso la fine dello show, un gruppo di attivisti no-vax ha esposto uno striscione e contestato il comico

Voto Abruzzo - Beppe Grillo non la prende bene : "Vogliamo indietro i 700mila euro" | E i no vax lo Contestano : Bologna, verso la fine dello show, un gruppo di attivisti no-vax ha esposto uno striscione e contestato il comico