Udinese | Tudor si ripresenta | “Si fa bene solo se tutti remano dalla stessa parte”

Udinese Tudor UFFICIALE : il croato è il nuovo allenatore dei friulani : Udinese Tudor – L’Udinese Calcio comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Igor Tudor. Per il tecnico croato è un ritorno sulla panchina bianconera dove ha centrato l’obiettivo salvezza nelle ultime quattro giornate della stagione 2017-2018. Tudor ha già diretto la sessione di allenamento di questo pomeriggio alle 15:00 e […] L'articolo Udinese Tudor UFFICIALE: il croato è il nuovo allenatore dei ...

Udinese - Davide Nicola esonerato dopo la sconfitta contro il Napoli : la voce - torna Tudor : L'Udinese cambia ancora guida sulla panchina dopo l'esonero di Davide Nicola. La decisione della dirigenza bianconera è arrivata a sorpresa dopo la sconfitta al San Paolo contro il Napoli. L'Udinese è a un solo punto dalla zona retrocessione, cioè dal terzultimo posto occupato dal Bologna. "L'Udines

Calcio - l’Udinese esonera Davide Nicola. Friulani in zona retrocessione - Igor Tudor il candidato per la successione : L’Udinese ha esonerato Davide Nicola. Il tecnico dei Friulani ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro il Napoli che ha relegato i bianconeri al quartultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Bologna, in piena zona retrocessione. Il nome del successore non è ancora stato comunicato ufficialmente ma in pole position sembra esserci Igor Tudor, già sulla panchina dell’Udinese nella passata ...

L’Udinese esonera Nicola. Al suo posto dovrebbe arrivare Tudor : Dopo i ko con Juventus e Napoli Davide Nicola è stato esonerato dalla dirigenza delL’Udinese. È durata solo cinque mesi la sua avventura di allenatore della prima squadra. Secondo quando riferisce Sky, la motivazione dell’esclusione del tecnico sarebbero i pesanti ko contro il Napoli è la Juve delle ultime due giornate di campionato. Una motivazione francamente assurda. Nicola era subentrato a Velazquez. Con lui, l’Udinese ha collezionato ...

