The Elder Scrolls VI | a quanto pare Bhetesda sta trattando con BookBreeze per la bega

eurogamer

(Di giovedì 21 marzo 2019) Lo scorso mese vi abbiamo parlato della causa legale in corso tra ZeniMax Media e.com per il marchio Redfall (che dovrebbe fare da sottotitolo al nuovo The). Se non ricordate di cosa parliamo, dovete sapere che Redfall è il nome di una serie di libri a tema post-apocalittico scritti da Jay J. Falconer e pubblicati da.com, la causa è nata dal fatto che il pubblico potrebbe confondere il Redfall di Zenimax con quello di.com.Tramite la pubblicazione di un documento che indica come agosto 2020 la data di conclusione del processo, in molti hanno ipotizzato il 2021 come data di uscita di che TheVI.Come riporta Gamerant, sembra però che la situazione si sia in parte sbloccata inBethesda sta al momentocon. Questa è senza dubbio una buona notizia per i fan, che potrebbero infatti mettere le mani sul ...

Eurogamer_it : #TheElderScrollsVI: a quanto pare Bhetesda sta trattando con BookBreeze per la bega legale sul marchio Redfall - LucaLucacchio : RT @GamesVillageITA: Finalmente nuove info su The Elder Scrolls VI! - GamesVillageITA : Finalmente nuove info su The Elder Scrolls VI! -