Massoneria a Castelvetrano | 27 arresti

Massoneria - scoperta loggia a Castelvetrano : 27 arresti - tra cui politici e poliziotti : Questa notte a Castelvetrano, la città del superlatitante Matteo Messina Denaro, i carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno arrestato 27 persone e altre dieci sono indagate a piede libero. L'accusa è di aver creato un'associazione a delinquere segreta che ruotava attorno a Giovanni Lo Sciuto, ex deputato regionale di Forza Italia, che nel 1998 in un esposto anonimo era indicato come finanziatore della latitanza di Matteo Messina ...