L' ex Grey' s Anatomy Katherine Heigl ha voglia di ridere e riparte dalla commedia

Katherine Heigl torna in tv dopo Suits e Doubt : primo ruolo regular dopo quello in Grey’s Anatomy : Il volto di Katherine Heigl è per tutti ancora quello storico di Izzie in Grey's Anatomy ma per le nuove generazioni è sicuramente quello conosciuto in Suits 8 e in Doubt e presto anche quello che darà vita alla protagonista di Our House. Katherine Heigl ha ormai chiuso da un bel po' le porte al medical drama ABC, e il suo prossimo porto felice sarà una commedia tutta nuova formata da episodi da mezz'ora e che presto la richiamerà sul set a ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x20 : Megan Hunt torna a Seattle : La programmazione americana di Grey's Anatomy prosegue con successo. L'episodio numero diciassette della quindicesima stagione ha, infatti, totalizzato 6.570.000 telespettatori, ben 20.000 in più rispetto alla puntata andata in onda giovedì 7 marzo. Forte del successo che gli assicura il primo posto tra gli show più seguiti della ABC, il Medical-Drama si appresta a dare vita a due episodi speciali: la 15x19 sarà, infatti, interamente dedicata a ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×20 : il ritorno di Megan Hunt : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×20: la trama La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo con nuove storyline tutte da scoprire. Dalla sempre più intensa relazione tra Meredith Grey e lo specializzando Andrew DeLuca, fino ad arrivare alla nascente storia d’amore tra Amelia Shepherd e Atticus link, il Medical-Drama firmato Shonda Rhimes si sta, lentamente, avvicinando ...

Svelata la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 15×20 con Megan Hunt di ritorno a Seattle a sorpresa : Lo aveva annunciato la stessa Abigail Spencer, che sarebbe apparsa come guest star nella quindicesima stagione del medical drama, ed ora ABC ha diffuso la trama dell'episodio di Grey's Anatomy 15x20 con Megan Hunt di ritorno a Seattle. L'episodio che vedrà nuovamente la Spencer nei panni della sorella minore di Owen è il ventesimo della quindicesima stagione, dal titolo The Whole Package (L'intero pacchetto), in onda il 4 aprile negli Usa (a ...

Gli episodi di Grey’s Anatomy su La7 e FoxLife lunedì 18 marzo - tra incidenti - matrimoni e triangoli amorosi : Come ogni lunedì, va in onda un doppio appuntamento con Grey's Anatomy su La7 e FoxLife anche il 18 marzo. Il medical drama è in programmazione nello stesso giorno sia in chiaro che sulla tv satellitare, da un lato con la quattordicesima stagione in prima tv free e dall'altro in anteprima esclusiva per l'Italia su Sky con la quindicesima (attualmente in corso anche negli Stati Uniti su ABC). Grey's Anatomy 14 si avvicina al finale di stagione ...

Grey’S ANATOMY 15×12 - anticipazioni : “Fidanzata in coma” - news e trama : Lunedì 18 marzo 2019 alle 21.05 su Fox Life andrà in onda il l’episodio n. 12 della quindicesima stagione di Grey’s ANATOMY, intitolato Fidanzata in coma (Girlfriend in a coma). Ecco le anticipazioni sulla puntata in questione. L’episodio racconta dell’esperienza di una paziente in coma, Natasha e del suo fedelissimo fidanzato Garrett, che dà a Meredith la possibilità di riflettere sulla sua stessa vita sentimentale. ...

Sandra Oh racconta il provino per Grey’s Anatomy e come ha archiviato il ruolo di Cristina Yang : “Un amore finito” : Dopo aver appeso il camice al chiodo ormai da cinque anni, Sandra Oh racconta il provino per Grey's Anatomy con tanta gratitudine ma senza nostalgia. Dieci anni circa ed altrettante stagioni nei panni della brillante Cristina Yang, cardiochirurgo del Grey Sloan Memorial Hospital, sono ormai un capitolo da archiviare, pur ricordandolo con affetto. Ora protagonista di Killing Eve nel ruolo Eve Polastri, che le ha permesso di vincere un Golden ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy finale su La7 : l’addio ad Arizona e April : Grey’s Anatomy 14, il finale di stagione Lunedì 18 marzo su La7 Le tre puntate, che andranno in onda Lunedi 18 Marzo su La7, non rappresenteranno soltanto il finale della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy, ma anche il clamoroso addio a due dei personaggi più amati della serie. Stiamo, ovviamente, parlando di Arizona Robbins ed April Kepner. Le due dottoresse abbandoneranno, infatti, Seattle per iniziare una nuova vita ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×12 su Sky : tempo di scelte : Grey’s Anatomy 15×12 su FoxLife: la trama Lunedì 18 marzo, su Fox Life, andrà in onda una nuova puntata della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Dal titolo “Fidanzata in coma”, gli eventi a cui assisteremo si collocheranno in un arco temporale che andrà dalla Vigilia di Natale al Giorno di San Valentino. Le vicende private dei più famosi medici di Seattle saranno scandite dal percorso di riabilitazione della ...

Grey’s Anatomy 15×17 tra Amelia e Link - la madre di Jo e i deliri criminali di papà DeLuca (video) : Ne ha messa un bel po' di carne al fuoco, l'episodio di Grey's Anatomy 15x17 dal titolo And Dream of Sheep: l'incontro ad altro tasso di pathos ed eros tra Amelia e Link, la ricerca della madre di Jo, il bipolarismo di Vincenzo DeLuca sono solo alcune delle storyline che hanno segnato dei passi avanti in quest'episodio trasmesso da ABC il 14 marzo. Un episodio più dinamico di molti altri in questa stagione, che ha affrontato seppur senza il ...

Grey’s Anatomy 15X18 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X18 Add it Up va in onda giovedì 21 marzo 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X18: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X18 si intitola Add it Up ispirato all’omonimo brano di Violent Femmes, che tradotto in italiano significa “fai due ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x19 : Jo Wilson affronta il suo passato : La programmazione americana di Grey's Anatomy prosegue con successo. Il telefilm firmato Shonda Rhimes, ha da poco raggiunto e superato il record dei 331 episodi classificandosi al primo posto nella speciale lista dei Medical-Drama più longevi della televisione americana. Come annunciato alcuni mesi fa, la quindicesima stagione si arricchirà, inoltre, di ben 3 episodi che hanno permesso alla showrunner, Krista Vernoff, di sperimentare nuove vie ...

In arrivo l’episodio di Grey’s Anatomy 15 dedicato al passato di Jo : anticipazioni trama e foto 15×19 : Come già annunciato all'inizio di questa stagione, sta per arrivare un episodio di Grey's Anatomy 15 dedicato al passato di Jo Karev Wilson. Ne aveva parlato la stessa interprete Camilla Luddington qualche mese fa, entusiasta che il suo personaggio sia tornato al centro dell'attenzione degli sceneggiatori dopo essere stata protagonista del filone sulla violenza domestica nella scorsa stagione, terminata con la morte del suo aguzzino e le nozze ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×19 : il passato di Jo Wilson : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×19: la trama La programmazione americana di Grey’s Anatomy si sta lentamente avvicinando al tanto atteso finale di stagione. Quando, circa un mese fa, la ABC ha ordinato 3 episodi aggiuntivi ai 22 già previsti, la showrunner Krista Vernoff ha annunciato l’imminente arrivo di un episodio interamente dedicato a Jo Wilson. Sebbene, sin da subito, sia stato chiarito che la puntata si sarebbe ...