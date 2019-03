«La conseguenza» | l’intervista con Jason Clarke

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Rachael Morgan arriva tra le rovine di Amburgo nel 1946. È inverno e la donna vuole ricongiungersi con il marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta dal conflitto. La coppia si ritrova a vivere in casa con un vedovo tedesco, e la sua problematica figlia. Rachael non riesce a capire la generosità del marito, anche perché i tedeschi sono stati responsabili di un grave lutto nella loro famiglia. Ma la convivenza con il “nemico” le riserverà grandi sorprese. Ben presto, dubbi, inimicizia e dolore lasceranno il posto alla passione e al tradimento. Protagonisti principali di La, film diretto da James Kent, sono Keira Knightey e

