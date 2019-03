L annuncio shock di Sebastian Frey ' Ho rischiato di morire per colpa di un virus'

Nuoto - l' annuncio shock di Rikako Ikee : 'Ho la leucemia - ma tornerò più forte' : Tokyo 2020 sarebbe stata l'occasione giusta per confrontarsi con le grandi del suo sport. A Ikee è invece toccata una battaglia ancor più dura, per la vita.

Nuoto - l’annuncio shock di Rikako Ikee : “ho la leucemia - sono in uno stato confusionale” : La nuotatrice giapponese ha rivelato di aver contratto la leucemia, twittando sui social di essere in stato confusionale Alla campionessa del Nuoto giapponese Rikako Ikee, la prima donna ad essere stata scelta come Most Valuable Player ai Giochi Asiatici dello scorso anno, è stata diagnosticata una leucemia, come ha rivelato oggi. “Non riesco ancora a crederci e sono in uno stato confusionale“, ha twittato la diciottenne. ...