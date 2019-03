Keanu Reeves e Alex Winter annunciano la data di uscita di Bill & Ted Face The Music

John Wick – Capitolo 2 : trama - cast e curiosità del film con Keanu Reeves : John Wich si era rivelato un successo troppo grande per non pensare a un sequel: così tre anni dopo è uscito nelle sale il film dal titolo John Wick – Capitolo 2 sempre con il bravissimo Keanu Reeves (oltre a Matrix ricordiamo Speed e 47 Ronin). La seconda pellicola dedicata allo spietato killer in pensione ma non troppo ricalca la stessa ricetta del primo film aumentando esponenzialmente il numero delle sparatorie e dei morti ammazzati. ...

John Wick - il film con Keanu Reeves spietato killer curiosità - trama e cast : John Wick sembrava un action movie senza pretese e invece un super cast e un chiaro successo al botteghino lo hanno trasformato in una saga che adesso è arrivata al terzo episodio. Intanto su Italia 1 lunedì 11 marzo alle 21,20 va in onda il primo episodio che vede il povero John Wick ossia Keanu Reeves costretto a tornare alle sue vecchie abitudini, quelle del killer . John Wick , la trama Il film del 2014 vede alla regia Chad Stahelski e David ...

Captain Marvel - Keanu Reeves avrebbe potuto esserci : Da ormai diversi anni la Disney ha adottato la peculiare politica di inserire attori di un certo calibro come interpreti di personaggi secondari o antagonisti nelle pellicole Marvel . Dopo nomi come Michael Keaton o Madds Mikkelsen, pare che avremmo potuto ...

Dopo John Wick 3 cosa ha in serbo Keanu Reeves? : Il primo trailer ufficiale di John Wick 3: Parabellum mostra Keanu Reeves, per la terza e ultima volta negli eleganti panni del sicario, solo, ostracizzato dalla sua stessa comunità e perseguitato dai colleghi più pericolosi. Solo contro tutti, ma non per questo più vulnerabile o meno letale, come si evince dalla parte finale del video. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 16 maggio, ma la data di uscita di John ...