optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)I gamer di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire come sarà la-gen. Se è vero che la passione videoludica non si è mai misurata con la quantità di poligoni o la potenza bruta, allo stesso tempo è innegabile che il settore sia ormai proiettato verso orizzonti prima solo immaginabili. Pensiamo al recentissimo annuncio di Google Stadia, la piattaforma del colosso delle ricerche online che ci permetterà di giocare in streming passando velocemente da un dispositivo all'altro. O ancora a tutte quelle voci di corridoio "colpevoli" di farci sognare prima del tempo le future PlayStation 5 e Xbox Scarlett, console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft.Un piccolo antipasto sulla-gen e sulla prossima generazione tutta ci viene comunque offerto già da oggi anche da Epic Games e dal suo Unreal Engine 4, uno dei motori grafici più diffusi ed utilizzati ...

OptiMagazine : Grafica next-gen nella demo Rebirth: il fotorealismo impressiona alla GDC 2019 - PlanetR7_ : Google Stadia: Potenza della CPU aumentata a dismisura, grafica da 10,7 TF e caratteristiche cloud uniche. - [VIDEO] - Eurogamer_it : Potenza della CPU aumentata a dismisura, grafica da 10,7 TF e caratteristiche cloud uniche #Google #Stadia -