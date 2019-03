Dossier Msf : "Per la prima volta il governo italiano scrive che la Libia è un porto sicuro" : La Onlus in un centro di detenzione in Libia: drammatiche condizioni dei migranti, malnutrizione allarmante. I migranti ricevono un pasto ogni 2-3 giorni, mentre i nuovi arrivi possono aspettare fino a 4 giorni prima di poter mangiare