Decreto sblocca cantieri 2019 | testo | cos’è e dettagli approvazione

SBLOCCA-CANTIERI/ Il nuovo scontro Lega-grillini che frena il Decreto : Per la terza volta la maggioranza approva un provvedimento 'salvo intese'. Lega e M5s dovranno risolvere i loro contrasti al più presto

Sblocca Cantieri - Decreto approvato salvo intese : Il Consiglio dei ministri ha approvato 'salvo intese' il decreto cosiddetto . Nel corso della riunione, a quanto si apprende, non sarebbero mancati momenti di tensione tra la delegazione M5S e quella ...

Sblocca cantieri - non c’è l’accordo : Consiglio dei ministri approva il Decreto “salvo intese” : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sblocca cantieri salvo intese, ovvero con la possibilità di modificare il testo su cui l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è stato trovato. approvato, sempre salvo intese, anche il decreto sulle misure da prendere in caso di mancato accordo sulla Brexit.Continua a leggere

Sblocca cantieri : Cdm approva il Decreto «salvo intese» : In altre parole il decreto Sblocca cantieri non è "blindato", e nei fatti ancora tutto da definire: l'intesa politica ancora non c'è. La tensione a Palazzo Chigi è palpabile, e gli attriti tra i ...

Sblocca cantieri : Cdm approva il Decreto «salvo intese» : Nel corso della riunione avviato anche l' esame preliminare del decreto per la crescita messo in cantiere dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Diversi i nodi ancora da sciogliere, in particolare su Pir e super-ammortamento...

Dalla bozza del Decreto “sblocca cantieri” salta il condono : Non c’è nessuna traccia del condono su cui l’altra notte hanno litigato Lega e 5 Stelle, e resta la soglia del 30% sulle opere da dare in subappalto, la cui cancellazione o modifica aveva messo in grande allarme sindacati, spuntano norme sulla semplificazione degli interventi nelle zone sismiche ed una nuova autorità per il controllo delle dighe, m...

Luigi Di Maio : “Nessun condono” Decreto sblocca-cantieri senza sanatoria : Luigi Di Maio: “Nessun condono” decreto sblocca-cantieri senza sanatoria Via il condono dal decreto sblocca cantieri. Ad assicurarlo è il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Anch’io: “A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni”. Le norme sulla mini sanatoria spariscono dalla bozza di decreto attesa domani in Consiglio dei ministri. E così, tra accuse rispedite al ...

Sblocca cantieri - Di Maio : Decreto domani in Cdm senza condono : Roma, 19 mar., askanews, - 'Il decreto Sblocca cantieri andrà domani in Consiglio dei ministri senza condono'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1 Rai. ...

Decreto «sblocca cantieri» - salta il mini condono edilizio : La norma sul cosiddetto “condono” prevista nella precedente bozza all’articolo 37 bis non è presente nell’ultima versione. Non è prevista nemmeno l’eliminazione della soglia del 30% per il subappalto che figurava in uno Schema di Decreto: le modifiche contenute nell’ultima bozza eliminano solo l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori...

Sblocca cantieri - Di Maio : "Domani il Decreto Cdm senza condono" : ... oltre al premier Giuseppe Conte , i ministri dell'Economia e alle Infrastrutture, Giovanni Tria e Danilo Toninelli , i sottosegretari Armando Siri, Edoardo Rixi e Laura Castelli . Se la Lega ha ...

