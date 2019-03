Continuare a far venire gli studenti europei in Scozia La contromossa di

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) "Glie il personale dell'Ue sono una parte essenziale della vita dei nostri campus e siamo determinati aa farliin". La mossa anti Brexit per gliarriva dal governo di Edimburgo. Laha in serbo alcune mosse per permettere ai cittadini dell'Ue distudi e lavori presso college, università e le altre organizzazioni di ricerca scozzese.Confermato il sostegno agliidonei per i corsi della stagione 2019/2020, si cerca di estendere la possibilità anche al 2020/2021. La discussione, portata avanti con i ministeri dell'istruzione, ha come obiettivo quello di prolungare quanto più a lungo possibile il rapporto di collaborazione tra glie la"Continueremo a presentare il caso al governo del Regno Unito per la continua libertà di movimento e la protezione dei ...

