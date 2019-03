Bussetti | nuovi bonus monetari per i docenti che si impegnano di più

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Molto recentemente il ministro per l'istruzione del governo giallo-verde Marcoha rilasciato un'intervista al telegiornale Tg3 nella trasmissione Fuori TG. In questa trasmissione il ministro ha spaziato su vari argomenti, soffermandosi su alcuni davvero molto interessati su incentivi aipiù meritevoli e autonomia nel campo della scuola.Guadagni maggiori per ipiù meritevoli Nella sua intervista, al programma Fuori Tg, il ministrosi è soffermato sull'argomento merito nelle scuole e rispondendo a una domanda ha comunicato che il suo ministero sta lavorando per premiare "chi lavorerà e si impegnerà di più". Durante l'intervista non sono stati rilasciati molti dettagli sulla modalità di realizzazione, e tanto meno sui fondi fondamentali per realizzare questo programma ambizioso. Parlando di merito nella scuola e su come premiarlo, possiamo fare ...

